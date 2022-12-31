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保單保障諮詢 設賠償上限400萬方案

【明報專訊】財庫局公布有關設立保單持有人保障計劃的諮詢文件，諮詢期3個月。保障計劃在保險公司無力償債時，為保單持有人提供賠償，或確保保險合約可以延續承保。文件建議可將賠償限額定為100萬元、200萬元或400萬元三個方案，較過去於2011年諮詢時的僅100萬元方案，賠償金額或有望增加，當局指是因為大額保單在過去10年有所增長。

財庫局是次提出增加的200萬元和400萬元限額方額，兩者申索金額上限分別為245萬元和490萬元，而完全賠償限額相應提高至首20萬元和40萬元，當局指在400萬元方案下，壽險保單以索償金額計算，可達到2011年諮詢時的保障水平。

政府在2011年的公眾諮詢設定賠償以最多100萬元為限，即10萬元可以全數賠償，多出的索償餘額可賠80%，即索償金額122.5萬元或以下的保單可獲全額賠償。基於2019年數據，雖然在申索金額在122.5萬以內的長期（即壽險）保單佔整體保單有99.1%，與過去諮詢時相若，不過這些保單佔市場整體索償金額比例，由82.3%降至62.5%，換言之即使完全受保障賠償的保單數目相若，但超出賠償限額以外的金額則增加。

初期徵收保單毛保費0.07%

財庫局建議，初期徵費率為每年度保單毛保費收入的0.07%，直至基金累積超過計劃預定所需金額並足夠兩年運作所需。賠償限額為100萬元的方案，當局預計長期業務基金需要6年時間累積，200萬元和400萬元方案則料需11年和14年累積。