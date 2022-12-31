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恒指全年跌15% 11年最差

【明報專訊】美國今年踏入加息周期，且加息步伐愈來愈急，又碰上中國兩度爆發疫情，長期堅持「清零」政策窒礙經濟發展，香港亦難獨善其身，恒指全年大跌15%，是過去11年以來最差。恒指今年2月曾高見25,050點，10月底則跌至逾13年低位14,597點，隨着12月較多好消息出台，港股亦收復部分失地。

金沙中國升42.6%

榮登藍籌升幅王

昨日是2022年最後一個交易日，恒指收報19,781點，升40點或0.2%。全年計，恒指跌15.46%或3616點，是2011年後表現最差的一年，亦是連跌三年。今年恒指大部分時間受美國加息、俄烏局勢、中美審計風波、內地疫情等多項宏觀因素拖累（見圖），中共「二十大」後更插水式下跌，10月31日曾跌至逾13年新低的14,597點。不過隨着12月內地放寬疫情措施、中美審計風波有望結束等利好消息出現，恒指更曾重回二萬點水平。

藍籌股表現亦受疫情消息左右，臨近年底市場憧憬通關，濠賭股臨尾發力，金沙中國（1928）榮登藍籌王，全年升42.6%；反之表現最差藍籌為舜宇光學（2382），全年大跌62.3%，緊隨其後是內房系的碧桂園（2007）及同系的碧桂園服務（6098），分別跌61.4%及58.4%（見表）。

此外，國指昨升9點或0.14%，報6704點，全年計累跌18.6%，同樣連跌第三年。恒生科技指數昨收報4128點，升0.52%，全年計大跌27.2%。A股今年同樣「慘情」，上證指數昨收市報3089點，全年挫550點或15%，是4年來最差。

光銀國際：對明年港股感樂觀

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，昨日大市表現淡靜，相信不少投資者有意留待明年再作投資。他對明年港股表現感到樂觀，不過預計明年首季將與今年第四季表現相若，走勢以橫行為主，至第二季後內地達至群體免疫及真正復常，將由內需推動經濟活動，港股的反彈動力將較強勁。

林樵基又稱，明年較為看好消費及通關相關股，預計銷售數據有望改善，另看好新經濟股今年重組架構後，明年可望穩定增長。他亦推薦內銀及內房，相信兩板塊「最壞時間已經過去」，現時股份估值較低亦可趁機吸納。