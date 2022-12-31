日央行打擊空軍 本月1萬億買債

日本央行在12月20日的會議，出乎意料將10年期國債孳息率上限提高至0.5厘，強調此舉是為了增強寬鬆政策的可持續性，但交易員視此為當局為結束孳息率曲線控制（YCC）政策邁出一步。由於日本投資者持有的海外債券總值2.4萬億美元（約18.72萬億港元），是全球最大的債權國，若其本土金融環境收緊，可能會引發資本回流潮。日圓兌美元昨高見131.5，每百日圓兌港元漲至5.9算。

破天荒3天計劃以外買債

東海東京證券首席債券策略師Kazuhiko Sano稱，不明白日本央行的政策意圖，擴大交易區間，只會引起更多政策變化的猜測，而央行增加購買債券，可能會進一步降低市場流動性。

日本央行昨宣布，分別以0.04厘及0.24厘的固定孳息率，無限量購入2年期和5年期國債。該行另分別斥資7000億日圓（約415億港元）購入1至10年期國債，並動用3000億日圓（約178億港元）購入10至25年期國債。此外，日本央行每天仍以0.5厘的孳息率，無限量購入10年期國債及期貨掛鈎證券。

三菱日聯摩根士丹利證券的債券策略師Keisuke Tsuruta稱，日本央行似乎無法容忍較短期票據的收益率上漲，這些操作可能是先發制人的措施，以防外國資金在新年假期後重返市場令市况波動。日本債市下周一、二因新年休市，周三重開。

（綜合報道）

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