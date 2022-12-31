moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

日央行打擊空軍 本月1萬億買債

【明報專訊】日本央行史無前例連續3天進行計劃以外的買債操作，打擊押注其準備撤回超級寬鬆政策的空軍。根據彭博社的數據，連同周五宣布購入的額外固定利率及固定金額債券，日本央行本月的買債規模達到17萬億日圓 （約1萬億港元）左右，創下單月紀錄。

日本央行在12月20日的會議，出乎意料將10年期國債孳息率上限提高至0.5厘，強調此舉是為了增強寬鬆政策的可持續性，但交易員視此為當局為結束孳息率曲線控制（YCC）政策邁出一步。由於日本投資者持有的海外債券總值2.4萬億美元（約18.72萬億港元），是全球最大的債權國，若其本土金融環境收緊，可能會引發資本回流潮。日圓兌美元昨高見131.5，每百日圓兌港元漲至5.9算。

破天荒3天計劃以外買債

東海東京證券首席債券策略師Kazuhiko Sano稱，不明白日本央行的政策意圖，擴大交易區間，只會引起更多政策變化的猜測，而央行增加購買債券，可能會進一步降低市場流動性。

日本央行昨宣布，分別以0.04厘及0.24厘的固定孳息率，無限量購入2年期和5年期國債。該行另分別斥資7000億日圓（約415億港元）購入1至10年期國債，並動用3000億日圓（約178億港元）購入10至25年期國債。此外，日本央行每天仍以0.5厘的孳息率，無限量購入10年期國債及期貨掛鈎證券。

三菱日聯摩根士丹利證券的債券策略師Keisuke Tsuruta稱，日本央行似乎無法容忍較短期票據的收益率上漲，這些操作可能是先發制人的措施，以防外國資金在新年假期後重返市場令市况波動。日本債市下周一、二因新年休市，周三重開。

（綜合報道）

[國際金融]