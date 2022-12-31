對冲基金今年回報-6.5% 14年最差

全球500大富豪財富蒸發11萬億

瑞銀的分析指出，宏觀投資與整體股市的走勢關聯性較低，有助於投資組合多元化，預期持續的緊縮貨幣政策及市場波動性，將在2023年對宏觀基金經理有利。美股3大指數在今年最後一個交易日早段下滑，道指跌200點，納指跌約1%。

美股今年顯著下滑，令大量富豪財富大減。根據彭博億萬富豪榜的數據，全球最富有的500人，今年財富蒸發近1.4萬億美元（約10.92萬億港元）。其中Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克、亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯、幣安行政總裁趙長鵬及Facebook母企Meta（美：META）行政總裁朱克伯格的淨資產，今年合共蒸發約3920億美元。朱克伯格旗下Meta在元宇宙領域發展緩慢，今年身家大跌65%，而收購Twitter的馬斯克，身家也大跌51%。

（綜合報道）

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