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對冲基金今年回報-6.5% 14年最差

【明報專訊】美聯儲加息遏抑了資產價格，全球對冲基金在2022年創14年來最差的回報率。根據研究機構Preqin的數據，今年全球對冲基金的投資回報率為負6.5%，是2008年以來最差，當年的回報率為負13%。不過對冲基金的回報率已跑贏大市。相比下，MSCI全球指數跌18.7%，而洲際交易所美銀國庫券指數（ICE BofA U.S. Treasury Index）跌11.9%。根據策略分類，截至今年11月，宏觀策略對冲基金漲8.2%，而股票對冲基金和事件驅動型策略（event-driven strategies）基金分別跌9.7%和4.7%。

全球500大富豪財富蒸發11萬億

瑞銀的分析指出，宏觀投資與整體股市的走勢關聯性較低，有助於投資組合多元化，預期持續的緊縮貨幣政策及市場波動性，將在2023年對宏觀基金經理有利。美股3大指數在今年最後一個交易日早段下滑，道指跌200點，納指跌約1%。

美股今年顯著下滑，令大量富豪財富大減。根據彭博億萬富豪榜的數據，全球最富有的500人，今年財富蒸發近1.4萬億美元（約10.92萬億港元）。其中Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克、亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯、幣安行政總裁趙長鵬及Facebook母企Meta（美：META）行政總裁朱克伯格的淨資產，今年合共蒸發約3920億美元。朱克伯格旗下Meta在元宇宙領域發展緩慢，今年身家大跌65%，而收購Twitter的馬斯克，身家也大跌51%。

（綜合報道）

[國際金融]