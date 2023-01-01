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納指全年跌33% 美股表現海嘯後最差 分析：恒指開局料整固 19000點水平徘徊

標籤：經濟

【明報專訊】2022年美國步入加息周期，12月芝加哥採購經理指數升至44.9高過預期，加息陰影預期持續，美股2022年最後一個交易日一度受壓，道指上周五早段曾最多瀉逾370點，其後收復大部分失地，三大指數收市均跌不足0.3%。總結全年，美股三大指數均為2008年以來最大跌幅，當中以納指跌幅最大。

明報記者 蕭嘉聰

美國5年期國債孳息率在上周五升穿4厘；10年期國債孳息率亦升至近4厘水平，聖路易斯聯儲銀行最新發表報告指出，美國50個州份中有超過一半經濟活動減少，推斷整體經濟將會陷入衰退。股市受壓之下，道指收市跌73點或0.22%，報33,147點；標指收市跌0.25%，報3839點；納指亦跌0.11%至10,466點。

聖路易斯聯儲行：逾半州份經濟活動減 整體將衰退

全年合計，納指累計挫33.1%，道指及標指則分別跌8.78%及19.44%。加息周期令科技股股價全年受壓，Meta（美：META）及特斯拉（Tesla，美：TSLA）全年合計跌逾64%，亞馬遜（美：AMZN）、英偉達（美：NVDA）及Netflix（美：NFLX）均跌約五成。

英法德股指表現4年來最差

歐洲股市亦無運行，德國DAX指數上周五收報13,923點，跌148點或1.05%；法國CAC指數收報6473點，跌99點或1.52%；英國富時100指數收報7451點，跌60點或0.81%。全年合計以英國股指升0.9%表現較佳；德國股指跌12.4%，法國股指跌9.5%，均是2018年以來最差。

其他資產方面，美國加息及美元轉強，美匯指數2022年全年升逾8%，近年熱炒的比特幣泡沫爆破價格急跌，全年合計挫64.3%，國際金價微跌0.3%；紐約期油全年升6.71%。另據外媒報道，日本首都東京11月核心消費物價指數（CPI）按年升3.6%，令日本央行正考慮在2023年1月上調通脹預期，或因而扭轉超寬鬆貨幣政策，美元兌日圓匯率2022年全年合計升13.9%。

恒指夜期上周五收報19,708點，跌207點，較恒指收市低水73點。港股ADR比例指數收市報19,565點，跌1.1%或215點，美團（3690）ADR收市折合報172.75元，較港收市價跌1.1%；港交所（0388）ADR收市折合報334.11港元，較港收市價跌0.9%。

分析：港股上半年表現料勝A股美股

第一上海首席策略師葉尚志相信，美股繼續受加息及經濟轉差影響，2023年上半年形勢不變，港股會比A股及美股表現更佳，不過美股一旦穿底亦會拖累港股表現。

展望恒指走勢，葉尚志估計，由於過去一段時間已修正並反彈逾5000點，市場炒起已將內地復常計算在內，加上當地感染數字不斷上升，接下來要看內地經濟數據是否有好轉，預計恒指開局將以整固為主，料於19,000點水平徘徊。