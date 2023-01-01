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富途老虎證券整改 中概股普遍受壓

標籤：經濟

【明報專訊】中國證監會上周五傍晚宣布，富途控股（美：FUTU）和老虎證券（美︰TIGR）近年未經核准非法經營跨境證券業務，要求兩家券商整改相關跨境業務活動，富途股價上周五開市即插水，收市大跌31%至40.65美元，老虎證券亦急挫28.5%至3.41美元；反映中國概念股表現的金龍中國指數就回吐1.03%。

中證監勒令兩家券商整改業務後，市場憂慮中資企業再次陷入監管風波，其他中概股表現亦受壓，京東（美：JD）收市跌1.7%至56.13美元；阿里巴巴（美：BABA）跌1.2%至88.09美元；百度（美：BIDU）亦跌0.6%。

不過亦有中概股成為逆市奇葩，電動自行車及充電樁銷售及出租公司易電行（美：EZGO）繼上周四股價插水後，股價在2022年最後一個交易日收市大升43.4%至0.6667美元，是2021年1月26日以來最大升幅；另一充電服務商能鏈智電（美：NAAS）亦有炒作，收市升逾三成至3.89美元。

分析：PCAOB來港審計後 氣氛好轉

第一上海首席策略師葉尚志認為，內地監管部門早有預兆將會整頓跨境互聯網券商行業，不能把中概股一概而論，相信只是個別行業問題。他又稱，隨着美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）來港進行審計工作後，中美暫時相安無事，雖然未完全解決整個風波，但氣氛有所好轉，未來仍要繼續看雙方在審計問題如何磨合。