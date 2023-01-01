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內地上月製造業PMI遜預期 連跌4月

標籤：經濟

【明報專訊】國家統計局公布，中國12月製造業採購經理指數（PMI）為47.0，低過市場預期的47.8，按月下降1點，連續3個月低於50盛衰分界線，合計已連跌4個月。中國12月非製造業PMI亦低於50盛衰分界線，按月跌5.1點至41.6，遠低過市場預期的45，累計已是連續7個月下跌。

非製造業PMI報41.6 遠遜預期

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，12月受疫情衝擊等因素影響PMI按月下跌，反映內地經濟景氣水平整體有所回落。他續稱，疫情對企業生產需求、員工上班、物流配送均帶來較大影響，生產指數和新訂單指數分別為44.6和43.9，按月下跌3.2和2.5點，反映製造業生產活動繼續放緩，產品訂貨量有所下降。

非製造業PMI方面，趙慶河表示，商務活動指數降至39.4，按月跌5.7點，反映服務業市場活躍度明顯降低。不過，隨着「新十條」等政策落地生效，加上臨近農曆新年，國內及國際客運航班執飛量均明顯恢復，航空運輸業商務活動指數亦升至60.0以上高位景氣區間。

高盛：勞動力短缺致物流中斷情况增

高盛報告指出，12月PMI跌幅超過預期，主要受疫情及需求下跌所影響，非製造業PMI更錄得顯著跌幅，反映內地建造業及服務業均出現大幅下滑情况。此外，供應商配送時間指數由11月的46.7顯著下降至12月的40.1，意味着勞動力短缺導致物流中斷的情况有所增加。