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QT勢抽緊流動性 央行或被迫鬆手 分析：聯儲局今年縮表1.6萬億美元 相當於加息1/4厘

【明報專訊】隨着環球主要央行收緊貨幣政策，愈來愈多數據顯示歐美通脹升勢正在減弱，而經濟開始降溫，英國及歐洲部分地區甚至已陷入衰退。部分市場人士押注，就算美國在2023年避過衰退，經濟也無可避免轉弱，令加息周期結束。不過市場仍要面對量化緊縮（QT）帶來的金融環境收緊。但市場人士指出，在2023年美國銀行流動性會因為持續縮表而變得緊張，最終或會迫使聯儲局放慢甚至停止縮表。聯儲局自2022年6月起啟動QT，按照其訂定的目標，到2023年底，縮表規模將達1.6萬億美元。分析師認為這對市場的影響，至少相當於加息四分之一厘。

資料來源：彭博社、路透社、CNBC

此外，英倫銀行已在2022年3月停止對到期債券進行再投資，並在11月起積極減持國債。歐洲央行亦將由2023年3月起縮減其持有的債券。當主要央行同時逆轉貨幣刺激措施，並轉向QT，對全球流動性的影響恐逐漸浮現。

多國央行停買債 考驗市場接貨能力

過去一年，主要央行由量化寬鬆（QE：購入債券以推高其價格，壓抑債券孳息率，並降低借貸成本，刺激商業支出），轉向量化緊縮（QT：出售資產產生與QE相反的效果，以遏抑通脹），債市曾在9至10月面臨嚴重沽壓，美國10年期國債孳息率曾升穿4厘。與此同時，英國卓慧思政府公布透過借貸進行減稅的「迷你預算」，也導致英國國債孳息率急升，最終英倫銀行被迫入市買債干預，以確保金融市場穩定。

Embark Group投資總監Peter Toogood指出，9月國債孳息率飈升是個警號，預示政府若繼續大舉發債應付支出，將會為市場帶來什麼影響。

Toogood表示，主要央行在2023年繼續轉向量化緊縮，將推高國債孳息率，因為政府發行的國債，將不再由央行接貨。例如歐洲央行過去6年購入成員國的各種主權債券，而2023年將不再這樣操作，但各成員國仍將繼續發債，考驗市場對大量國債的消化能力。

經濟學家：料聯儲局6月前放慢縮表

隨着主要央行加息及縮表，銀行在金融體系獲得資金的難度開始加大。銀行重返市場獲取現金，短期融資利率將會上升，而聯儲局逆回購工具的餘額已開始減少。這些都被視為資金壓力初步顯現的迹象。市場人士指出，當金融系統出現流動性短缺，有可能威脅到聯儲局對其隔夜利率目標的控制，令聯儲局可能在2023年提早結束對美國國債及按揭抵押證券（MBS）的減持措施。

LH Meyer經濟學家Derek Tang預期，聯儲局在2023年春季開始看到流動性短缺的迹象，並將在6月前採取行動，放慢縮表步伐。

Monetary Macro投資總監Joseph Wang預計，美國公債市場的流動性可能惡化，又或銀行準備金持續下滑，促使聯儲局將在明年第三季調整縮表措施。野村分析師亦認為，聯儲局可能在9月結束縮表。聯儲局並未提及縮表結束的時間表，但市場人士此前預計，縮表過程將維持兩年左右。

倘銀行準備金不足 短期利率趨不穩

縮表會從金融體系抽走銀行準備金。倘銀行準備金不足，會讓短期利率不穩定，導致聯儲局難以控制利率目標。聯儲局在對上一輪縮表時，曾在2019年9月面臨這情况，銀行準備金短缺，導致聯邦基金利率失衡，促使聯儲局重新向金融體系注入流動性。市場人士認為，聯儲局不會想重蹈覆轍，測試銀行準備金可降至哪個水平。

聯儲局主席鮑爾在11月底表示，相信銀行體系的準備金仍然充裕，但他也暗示聯儲局有可能提早結束縮表。他說，金融體系擁有充足的流動性符合市場利益，但準備金的需求有一定的波動，所以聯儲局想在安全的水平停止縮表。

摩根士丹利表示，銀行準備金在2021年底達到約4.25萬億美元的峰值，現已急劇降至3萬億美元左右，但這仍是新冠疫情爆發前的兩倍。

摩根士丹利全球首席經濟學家Seth Carpenter指出，美元的融資壓力、稅季的流動性，以及潛在的債務上限僵局，都可能成為暫停量化緊縮的因素。

[企業地球村]