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縮表引發存款流失 銀行業不同渠道爭取資金

【明報專訊】美國聯儲局在2020年3月新冠疫情爆發後啟動新一輪量寬（QE），當時購入大量美國國債及按揭抵押證券（MBS），令聯儲局資產負債表規模由4.2萬億美元，擴張到2022年年4月近9萬億美元峰值（見圖）。同年6月起，聯儲局開始被動縮表，在證券到期後，本金不再重投市場；同年9月將每月縮表規模擴大至950億美元。截至2022年12月中，聯儲局資產負債表規模約8.6萬億美元。受聯儲局量化緊縮（QT）及加息影響，部分存戶將現金從銀行轉移到其他收益率更高的選擇；銀行業開始從不同渠道爭取資金。

聯儲局貼現窗餘額兩年最高

美銀美國利率策略主管Mark Cabana指出，有明確迹象顯示，銀行業有需要積極爭取資金，這完全符合貨幣政策收緊的預期。市場人士開始從不同短期市場，評估融資的壓力。被視為銀行業最後資金來源的聯儲局貼現窗（Discount Window）餘額已升至2020年6月以來最高水平。再加上美國銀行業通過其他渠道的借款增加，反映業界正流失存款。

穆迪投資者服務公司表示，聯儲局貼現窗利用的次數增加，反映部分銀行已面臨更大的短期流動性壓力。此外，聯邦住宅貸款銀行（FHLB）亦通過預付款，向商業銀行等成員提供更多資金。這些資金往往是由按揭貸款，或其他抵押品擔保的短期貸款。當銀行現金充裕，業界甚少需要這些貸款。

FHLB通過預付款 向銀行等提供更多資金

根據FHLB數據，截至9月30日，預付款已恢復至6550億美元的疫情爆發前水平，較2021年底增長86%。另外，聯邦基金市場（federal funds market）的交易量已接近2018年以來最高水平，反映需求不斷增長。這可能是由於FHLB將更多剩餘現金，配置到聯邦基金，而不是回購市場（repo market）。

巴克萊數據顯示，美國銀行業在聯邦基金借款者所佔的比例，已由5%升至12%。巴克萊策略師Joseph Abate的報告指出，這可能是資金稀缺的迹象，在2018至2019年準備金不大充裕時，美國銀行業在聯邦基金中的交易份額也有所上升。

[企業地球村]