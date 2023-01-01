縮表引發存款流失 銀行業不同渠道爭取資金

聯儲局貼現窗餘額兩年最高

美銀美國利率策略主管Mark Cabana指出，有明確迹象顯示，銀行業有需要積極爭取資金，這完全符合貨幣政策收緊的預期。市場人士開始從不同短期市場，評估融資的壓力。被視為銀行業最後資金來源的聯儲局貼現窗（Discount Window）餘額已升至2020年6月以來最高水平。再加上美國銀行業通過其他渠道的借款增加，反映業界正流失存款。

穆迪投資者服務公司表示，聯儲局貼現窗利用的次數增加，反映部分銀行已面臨更大的短期流動性壓力。此外，聯邦住宅貸款銀行（FHLB）亦通過預付款，向商業銀行等成員提供更多資金。這些資金往往是由按揭貸款，或其他抵押品擔保的短期貸款。當銀行現金充裕，業界甚少需要這些貸款。

FHLB通過預付款 向銀行等提供更多資金

根據FHLB數據，截至9月30日，預付款已恢復至6550億美元的疫情爆發前水平，較2021年底增長86%。另外，聯邦基金市場（federal funds market）的交易量已接近2018年以來最高水平，反映需求不斷增長。這可能是由於FHLB將更多剩餘現金，配置到聯邦基金，而不是回購市場（repo market）。

巴克萊數據顯示，美國銀行業在聯邦基金借款者所佔的比例，已由5%升至12%。巴克萊策略師Joseph Abate的報告指出，這可能是資金稀缺的迹象，在2018至2019年準備金不大充裕時，美國銀行業在聯邦基金中的交易份額也有所上升。

[企業地球村]