2022港交所IPO籌千億 跌68% 分析：今年受大市表現息口影響

明報記者 馬意文

中國中免集資184億元成「一哥」

去年環球市况波動影響下，港交所仍維持全球IPO最高集資額前五位的地位；當中最大集資的184億元的中國中免和135億元的天齊鋰業（9696），能躋身全球十大新股集資排名的第7和第10位。但上述兩家公司的集資規模，與2021年的大型IPO比較仍有一段大距離，就以2021年最大集資規模的快手科技（1024）為例，集資額高達483億元，反映去年新股IPO集資規模表現甚差。

新股首日下跌比例減至34%

據統計，2022年新股IPO表現方面，首日表現呈下跌數目的比率按年減少，由2021年的44.8%（不計GEM轉主板）減至2022年的34%。耀才證券行政總裁及執董許繹彬表示，2022年的本港股市集資額較少，而2022年新股招股的認購反應亦較2021年差，但新股掛牌首日跌幅便較少。至於去年的新股，上市後累計表現亦較疲弱，截至上周五收市計算，股價呈下跌的數目比率達60%。

展望未來新股IPO市况，許繹彬認為要視乎大市走勢能否穩定，息口會否下調亦是重要因素，因為高息影響孖展認購銷情。倘新股沒有孖展配合，難有很高的超額情况，從而可能影響其「熱鬧」認購。

本港為了吸納更多公司來港上市，去年提出多項新的修訂，包括擴大兩地股票互聯互通範圍，並確認來港主要上市外國公司可納入港股通；以及修訂《上市規則》、引入「特專科技公司」諮詢。港交所上市主管陳翊庭曾指出，外國公司可納入港股通、吸納內地投資者巨資，是吸引外國公司來港上市的一張王牌。她期望近期港股市場氣氛改善，再加上若落實引入「特專科技公司」的諮詢後，今年IPO數目及集資額均有望提升。