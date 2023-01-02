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四大會計師行料港今年IPO重返全球三甲

標籤：經濟

【明報專訊】中港兩地通關在即，新股市場去年下半年氣氛逐漸改善，加上中港兩地通關在望，四大會計師事務所更曾分別預計，當美聯儲加息步伐放慢、中港兩地通關，今年的本港新股集資規模能重返全球三甲，介乎1800億至3000億元。

規模介乎1800億至3000億

根據羅兵咸永道的報告指出，在息口見頂、資金充裕、 企業發展集資需求龐大等因素支持下，加上新經濟股將繼續成新上市主力，今年（2023年）總集資額有望按年升近一倍，回升到1800億至2000億元，甚至或再度打入全球IPO集資金額最大的三甲位置。

德勤料今年110家新股來港上市

德勤預料今年將會有110家新股來港上市，集資倍增至約2300億元。安永會計師事務所更預計，保守估計香港IPO集資額有望超過2000億元，當中未有計及潛在的超大型IPO；若計及有集資800億至1000億元大型新股上市，今年集資額可達至3000億元。

畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合伙人朱雅儀認為，行業以健康醫療和生物科技的市場韌力較高，因也是佔市場比率較高的公司，預料繼續以TMT和ESG有關公司上市，尤以工業應用公司如電池和新能源，因投資興趣傾向硬件市場，但同時消費品也有市場。去年兩家最大集資額新股，分別是消費品市場行業的中國中免，以及能源及天然資源行業的天齊鋰業（9696）