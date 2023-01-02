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澳門去年賭收跌五成 12月按月回升16%

標籤：經濟

【明報專訊】澳門2022年12月底放寬入境限制，帶動當地賭收和入境旅客均見增長。澳門博彩監察協調局昨公布，上月博彩毛收入按月增加16.1%至34.82億澳門元，惟按年仍有56.3%跌幅。

多間大行紛紛認為，內地開關將對澳門博彩業帶來正面影響，預期2024年收入表現將會轉好。

第四季賭收按季升87%

根據澳門博彩監察協調局數據，去年末季博彩毛收入錄得103.8億澳門元，按年下跌45.6%，較上一個季度增加87%。總結全年，2022年全年博彩毛收入錄得421.98億澳門元，按年下跌51.4%。

另澳門旅遊局昨公布，根據臨時數據顯示，2022年12月31日除夕日錄得入境旅客28,100人次，為去年10月1日國慶日後錄得的單日最高入境旅客人次。至於除夕日前夕（2022年12月30日）亦錄得18,000人次入境旅客，對比去年12月臨時數據日均旅客12,000人次有顯著升幅。當局表示，數據反映旅客遊澳信心提升，預計新年及春節假期旅客穩步上揚。

澳門除夕2.8萬旅客入境 3個月高

投行瑞銀發報告指出，隨著內地放寬旅客出境及檢疫安排，相信有利於澳門旅遊及博彩業，預期於2023年初起，澳門賭收將錄會大漲。中信里昂亦預計，2023年全年訪澳旅客數目會回復到疫情前的41%，展望2023年全年賭收可達1090億澳門元，回復到2019年疫情前的賭收37%之水平。該行甚至估計，澳門賭收會自今年第二季起有所反彈。

CBRE Securities LLC報告指出，2023年為博彩業的過渡年，在共識預期2024年濠賭股的淨收入及經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）回復到2019年的77%及86%下，經折算後料澳門賭收可達270億美元（約2172.59億澳門元），較澳門政府預計2023年的賭收水平達1300億澳門元進一步上升。