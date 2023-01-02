理想蔚來上月交付量齊創單月新高

理想逾2萬輛按月增50.7%

理想昨公布去年第4季交付46,319輛，按年增加31.5%；2022年全年交付133,246輛，增加47.2%。截至2022年12月底，理想累計交付257,334輛。蔚來（9866）第4季交付40,052輛勝公司預期，接年增長六成，亦創下季度交付量新高。總結2022年，蔚來累計交付122,486輛，按年增加34%。截至2022年12月底，蔚來已累計交付289,556輛。

小鵬汽車同日公布，去年12月交付按月增加94%至11,292輛，雖然重返萬輛水平，但按年則跌29.4%；當中4,020輛為SUV G9，按月增加160%。累計去年第4季，小鵬總交付量22,204輛，按年下跌46.8%；2022年全年交付120,757輛，按年增加23%。截至2022年12月底，小鵬累計交付量達258,710輛。

此外，小鵬亦發布2023年最新售價說明，根據國家相關政策規定，新能源汽車購置補貼已經於2022年12月31日終止，即日起上牌的車輛不再享受國家補貼；每輛補貼金額由10,080元至13,860元不等。小鵬指出旗下各車型於2023年的全國建議零售價，將保持與2022年底的綜合補貼後價格一致。