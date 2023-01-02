財爺：今年本港經濟審慎樂觀

期望內地開關為經濟增添動力

陳茂波指出，環球逐漸復常及內地放寬檢疫要求，預期將會為本港的貨物出口帶來支持；加上各地商務及觀光旅客料將恢復較頻密的出行，今年訪港旅客人數預計將有強勁反彈。本地消費方面，飲食零售業除了能受惠於遊客人數增長外，本地防疫措施的大步調整、社會復常的氣氛效應，亦有助刺激市民消費意欲。而受惠於去年第1季的低基數效應，預期今年第1季本地消費將出現較顯著的按年反彈。

受惠於上述利好因素，加上整體經濟前景展望轉趨樂觀，陳茂波認為有助刺激固定投資。他說，市場普遍基於今年經濟基調改善而對港股回升抱有期望，政府會持續加快鞏固及提升本港金融市場的發展，隨着互聯互通持續深化及積極助力人民幣國際化方向，希望令包括港股在內的金融領域流通量更活躍、產品種類更繁多。

樓市方面，陳茂波表示，因應美國加息周期預期尚未完結，本港的按揭利率有機會跟隨市場利率繼續上升，或繼續影響樓市，但對本港金融體系以至經濟基調並無構成重大影響或系統風險，港府會繼續密切監察市場變化。