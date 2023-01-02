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買家趁通關前入市 晉海海濱錄低價成交

標籤：經濟

【明報專訊】雖然節日氣氛濃厚，但不少買家趁通關前低價入市，「大除夕」多個屋苑都錄低價成交。其中將軍澳日出康城晉海一個兩房戶，以668萬元售出，為屋苑兩房二手成交歷史新低價，另有年輕情侶於除夕以568萬元購入荃灣海濱花園一個三房單位，低銀行估價一成。

晉海「大除夕」668萬沽 兩房二手新低

中原地產分行經理黃仕斌表示，日出康城晉海1B座低層D室，實用473方呎，兩房間隔，於「大除夕」以668萬元成交，較原業主最初叫價880萬元大減212萬元或24%，為屋苑兩房戶二手成交價歷年新低，實呎14,122元。原業主於2017年以588萬元一手購入，減價後帳面仍獲利約80萬元，賺幅約13%。

情侶購海濱三房 較銀行估價低一成

此外，中原地產分行經理周毅麒表示，海濱花園9座高層A室，實用面積497方呎，三房間隔，向西北，附雅致裝修及享海景，叫價680萬元，一對已覓盤一個月的年輕情侶，於除夕周末參觀上址並一見鍾情，見通關在即，怕樓價觸底回升，立即還價洽購，經過3小時議價，業主願意減至568萬元，較銀行估價低約64萬元或1成，即拍板承接，實呎11,429元。

周毅麒指，原業主於2009年11月以248萬元買入單位，帳面獲利320萬元，單位13年間升值1.3倍。他又指，受通關消息推動，加上樓價顯著下跌，12月荃灣區二手成交量有所加快，錄得超過100宗買賣成交，按月增加一成多。

另中原地產副分區營業經理杜官賜表示，天水圍嘉湖山莊12月錄得30宗成交，較11月增加20%，其中嘉湖山莊麗湖居3座高層F室，實用442方呎，兩房間隔，除夕日以442.8萬元售出，呎10,018元。原業主於2011年6月以200萬元買入單位，帳面獲利242.8萬元，單位11年升值1.2倍。

新盤元旦日共錄約10宗成交

一手方面，綜合市場資料，昨日元旦日市場共錄得約10宗新盤成交，較去年元旦日單位售出約8伙略多，其中以恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE三期單日售出7個單位最標青，而同系啟德THE HENLEY第3期，亦以約2581.94萬元售出3B座37樓A室，為實用778方呎三房戶，實呎33,187元。