薛偉傑：歐美現混能「國民神車」 結合電力太陽能人力

僅供一人使用 載荷110至130公斤

這種可使用電力、太陽能、人力的混能車，在歐美稱為Solar Velomobile，通常為3輪或4輪設計，只有一個座位，大部分採半封閉半開放式的車廂，兩側沒門窗。車身連電池只重30至74公斤，有效載荷則是110至130公斤（包括駕駛者和運載物件）。其鋰電池可以透過家用插座或者車頂的太陽能光伏板來充電。充滿電之後，大約可以行駛70公里（個別可行駛100公里）。

至於最高時速，則視乎其市場定位。其中一個級別的最高時速為25公里或32公里，以分別符合歐盟或美加的法例，可以在單車徑上使用。在歐盟，最高時速不超過25公里的小型電動車，會被視為有如兩輪單車，可以在普通單車徑行駛，駕駛者沒有年齡限制，也無需駕駛執照。美加的法例亦相似，時速不超過32公里就行。

另一個級別最高時速則達到45公里，甚至50公里，用於商業通勤。在歐盟，這個速度的車輛需要在輕型四輪車輛級別L6e中註冊，駕駛者要足16歲以及擁有M類駕駛執照，購買相應的保險，亦不可以使用單車徑。暫時來說，大部分業者選擇第一種定位。不過，德國的pedilio就計劃推出兩個版本，兩者的最高時速分別是25和45公里。

結合三種能源的原因不言而喻，就是為避免車子罷工。首先，鋰電池充滿電後已可以行駛大約70公里。其次，車頂的太陽能光伏板亦可以在行駛或者戶外停車期間為鋰電池充電，每日額外增加20至30公里的行駛距離。

最後，在鋰電池的電力耗盡，而又等不及太陽能充電的緊急時候，它也可以好像單車般，靠人力踩踏板來驅動。雖然這種車子比一般兩輪單車為重，但其氣動力外形出色，在時速25至30公里時，它的空氣阻力往往比踩一般兩輪單車為低，駕駛者的體力消耗還較小。當然，駕駛者也可同時踩動踏板和開動鋰電池，他自己輸出部分能量，當作做運動，將鋰電池慳住來用，毋須等到鋰電池無電。理論上這種混能車即使沒有在使用中途停在充電站充電，或許也可勉強完成任務。

pedilio Solar Velomobil在2022年底聲稱已開始測試和付運首批10部pedilio。該公司估計，在人手小量生產階段，正式售價將會由1萬歐元起。加拿大公司VeloMetro Mobility亦已在2022年第三季開始小量生產它的Veemo，但正式生產仍然要2023年第二季或第三季才開始，售價將由8995美元起。

研發時間長 人手組裝成本高

這些迷你混能車所以這樣昂貴有多個原因。首先有些公司為控制車重，用上碳纖維和其他複合材料來製造部分車身。此外，用了多年時間來研發，也反映在車價上。以Veemo為例，至今已研發7年多。所以要研發這麼長時間，是因為業者用了很多精力來控制這種車子的重量和風阻令它盡量省電。

最後，這些公司全部是小公司。因資金有限又沒預先接到大量訂單，無法建立自動化組裝線，只能採人手組裝，甚至人手生產某些零件。西歐和美加工資又高，以致一部迷你低速混能車要賣到接近9000美元或1萬歐元。

筆者認為這些公司應考慮和有規模歐美車廠合作，借助它們的行銷能力和自動化生產線，而不是倚靠自己低調行銷和家庭式工作坊。此外，應該設計多一個版本，將車身放大到東南亞、南亞和非洲常用「篤篤」的尺寸，某些材料則換成較廉價金屬，授權當地生產商組裝和銷售，藉此來拉高整體收入。其實，這些迷你混能車大部分性能數據不遜色於「篤篤」，包括續航力和速度。唯一輸掉就是不能載客和載荷相對較低。同時結合電力、太陽能和人力，更加是「篤篤」未有的。

明報記者 薛偉傑

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