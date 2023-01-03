蘇黎世保險增新冠保障 「易起行」旅遊保銷量急增

投保旅遊保險激增，除了反映港人外遊熱潮重燃外，亦可見他們對購買旅遊保險的意識也有所提升。蘇黎世保險預計，外遊需求2023年會繼續上升，重新激活旅遊保險市場。

各國逐步放寬防疫檢疫措施，但總體感染個案仍然高企。港人在海外如因受到感染而需要住院或接受強制隔離，涉及開支可能非常驚人。即使症狀輕微，只需自我隔離，但因改變行程而招致的住宿與交通費用損失也可能為數不少。

蘇黎世保險表示，新冠疫情陰霾未除，而且各地的防疫措施和對確診者的隔離處理都有不同要求，旅客出外前仍然需要留意一旦感染新冠肺炎後的醫療開支及連帶成本。

預視到港人於後疫情時期的外遊保障，蘇黎世保險在「易起行」旅遊保險計劃中，特別涵蓋一系列與新冠肺炎相關的保障和支援，例如：保障受保人於旅程中染上新冠肺炎後在當地的醫療費用，包括每日住院現金保障或傳染病引致的強制隔離現金津貼。

新冠肺炎引致的旅程阻礙 或取消均受保障

在港出發前或在旅途中，假如因為感染新冠肺炎而旅程受到阻礙被迫取消， 「易起行」可保障由此引致的損失，範圍包括已支付但未使用而無法退款的相關費用，或因未能如期返港的而需要額外支付的合理及必須的交通費和住宿費。對於指定級別計劃，如受保人在當地突然必須接受法定檢疫隔離，甚至可獲索償因此衍生的額外海外酒店住宿費用。

又如受保人於旅程完結後返回香港三日內，突然被香港政府強制隔離，蘇黎世保險將於隔離期間每日支付5 0 0 港元， 最長1 0日，即最高支付5,000港元的現金津貼（只適用於優遊計劃）。

旅程中因受保事項而被迫滯留海外，又或返回香港後需要強制隔離，對單次旅遊計劃內的優遊計劃或精選計劃的受保人，在港家居、寵物、小童或長者及缺席活動將會獲得保障，內容包括滯留期間因盜竊或火災造成的家居用品損失、寵物額外住宿開支、短暫入住托兒所或護老院的住宿或聘用照顧者的開支等等，合共最多可索償5,000元。

蘇黎世保險的「易起行」旅遊保險計劃除了新冠肺炎的相關保障外，亦有其他多方面保障， 包括醫療開支及意外保障、財物損失、行程更改、責任保障、租車自負額等等，都能覆蓋。

留學保多方面保障海外留學需要

能到海外留學增廣見聞，是不少父母與子女的共同願望。隻身在外生活是學習獨立的好機會，當中少不了有獨自面對各種問題的時候， 所以充足的保障對於留學生特別重要，也讓父母更加放心。蘇黎世保險認為留學保險計劃固然須提供多方面保障，同時也應該具有彈性，讓客戶配合其他保險計劃，作出最適切的保障。

同樣為身處異鄉的港人提供保障，留學保險與旅遊保險的保障內容均有不同，前者不能以旅遊保險取代。蘇黎世保險表示，留學保險針對留學生的需要，除了在學生活相關的保障，留學期間的見習及實習工作也在保障範圍內，連同學校休假時海外住所或寄存於儲存設施內的物品、留學期間外遊也會受到保障。

蘇黎世保險的留學保險計劃「智學保+」，全年留學計劃特設父母因要到海外照顧留學生住院的休假津貼、留學生因病缺席到校上課的保障等等；保障期最長6個月的短期課程計劃，也會保障學習旅程取消及中斷。如果學生連續三年投保「智學保+」全年留學計劃，畢業時將會獲蘇黎世保險發放1,000或2,000港元的畢業獎金。

「智學保+」專上計劃 醫療費用保障額高達150萬

海外的醫療費用可能比想像中昂貴，所以醫療保障是留學保險計劃其中的主要涵蓋範圍。不過，由於個別國家要求留學生必須購買指定的醫療保障，為方便客戶，蘇黎世保險將「智學保+」海外留學保險計劃的全年留學計劃分為基本計劃及專上計劃，滿足不同需要。基本計劃沒有醫療保障成分，適合必須購買當地政府指定醫療保障的留學生，而短期課程計劃及全年留學計劃中的專上計劃均設醫療保障，專上計劃最高醫療費用保障額為150萬港元。

若已在香港投保醫療保險，保障又是否足夠呢？蘇黎世保險指出，應注意現有的醫療保障的覆蓋地域範圍，和保障額是否足以應付非當地公民所需負擔的醫療費用。這些開支可以相當高昂，因此留學保險中的醫療保障可說是至關重要。現時海外感染新冠病毒的風險仍高，相關的醫療費用亦包括在保障範圍中。

以上內容只供參考之用，並不構成保險合約的一部分。有關保障計劃的內容細則及不承保事項將詳細列於保單之內，如有任何差異，均以保單內之條款細則為準。蘇黎世保險有限公司對所有事項保留最終批核及決定權。