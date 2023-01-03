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靄華香港信貸 受押品跌價影響

標籤：經濟

【明報專訊】翻查在港上市的中、小型財務公司及當押業企業的中期業績報表顯示，雖然個別機構新批出貸款仍按年增長，但是從數據顯示，從客人收回資產後遇到減值或損手的情况開始出現。多間公司更明言加強風險管控，保障業務穩定。

稱加強風險管控

保障業務穩定

根據香港信貸（1273）的中期業績，其按揭貸款組合略減，致整體貸款組合按年略減4.03%至9.14億元；靄華押業（1319）及環球信貸（1669）的貸款組合大抵保持升軌。當中靄華的物業按揭貸款組合達7.8億元，按年增長6.8%；環球信貸的按揭連私人貸款組合亦按年增長7.6%至8.34億元。

儘管3家公司上半年度的貸款出現減值、撥備並不嚴重，卻陸續顯示收回抵押資產處置時收益減少，以至要作更多減值或撥備，反映到抵押品跌價對財務機構的影響開始浮現。同時亦顯示不再如過往般，出現已作減值應收貸款，可以作價值撥回。

以提供按揭貸款比重佔多的香港信貸為例，過去一年半，便沒有如2021年3月底止年度撥回減值撥備。另環球信貸去年上半年度出售經收回資產虧損達22.8萬元，較2021年全年19.3萬元進一步擴大。就算非按揭業務，以靄華的押業生意亦受到作為奢侈品的押品影響，以致最終成功出售經收回資產的收益亦按年大減53.3%至214.1萬元。