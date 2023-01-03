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恒大去年交樓30.1萬套 許家印冀今年還債重生

【明報專訊】據內媒報道，恒大（3333）主席許家印在1月1日向全體員工發表內部信《致全體恒大人的一封家書》，總結2022年工作表現，表示去年共有732個保交樓項目全面復工，全年累計交樓30.1萬套；恒馳汽車實現「恒馳5」量產和交付；恒大物業（6666）盡心盡力服務逾千萬業主；海花島穩步營運，累計接待遊客760萬人次。

「恒馳5」實現量產和交付

許家印又在信中感謝員工負重前行，展望2023年將是恒大履行企業主體責任、千方百計保交樓的關鍵年份，堅信只要全體恒大人齊心協力、永不放棄，努力拼搏、苦幹實幹，一定能完成保交樓任務，償還各種債務、化解風險，開啟涅槃重生的新篇章。

事實上，恒大汽車（0708）早前通告指出，公司已量產並交付324輛「恒馳5」，不過旗下全資附屬公司接獲法定要求償債書，需在2023年1月5日或之前支付468.45萬歐元債務，否則債權人或會提出清盤呈請。

據彭博社報道，恒大原定於2022年底發布境外債重組計劃，不過最終再次推後發布時間，令尋求挽救投資的債權人感到失望，恒大未有回應彭博查詢。

報道指出，負債約1.97萬億元人民幣的恒大，現正面臨香港清盤訴訟，集團去年7月底前未能提交「初步重組計劃」，12月初與美元債債權人特設的小組舉行會議，並正式討論債務重組方案。