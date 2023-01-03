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估歐日央行縮表不容易

標籤：經濟

【明報專訊】去年為減低高企的通脹，聯儲局在去年6月已率先縮表，而歐央行亦預告今年3月起平均每月縮表150億歐元（約1249億港元）。去年保持寬鬆政策的日本央行，也在上月意外地將10年期債息控制上限，調高0.25厘至0.5厘，似為收緊貨幣政策鋪路。研究機構Yardeni Research指出，過去標普500指數走勢，與3大央行的資產負債表增減的速度大致相符（見圖）。

或只有儲局主力縮表

安柏環球金融首席投資總監雷志海認為，日本央行難以縮表，因為它持有已發行的日本國債超過一半，放寬國債利率上限後，匯債市場反應相當大，料在試水溫後難再進一步緊縮。他亦認為歐洲央行縮表並不容易，會為財政紀律較差的南歐國家帶來壓力。若今年只有聯儲局主力縮表，他認為對股市流動性的影響不致太大。

受加息影響，去年美國長期國債價格急跌，美國20年期以上債券ETF（美：TLT）下跌三成，對於現是否低吸時機，雷志海指聯儲局持有21%美國國債，今年繼續沽債會對債價有壓力，而且9月以來聯儲局每月平均縮表只687億美元，低於上限的950億美元，預期今年會加速縮表，加上聯儲局不會在短期內掉頭減息，認為美國國債現時不吸引。相對而言他較看好企業債，而內地債券亦因內房企業開始穩定而有反彈空間。