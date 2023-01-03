國務院智囊馮俏彬：2023年擴內需 中國GDP增長料回勇

【明報專訊】恒指2022年全年下跌約15%，惟值得注意的是，上月召開的中央工作經濟會議為2023年經濟工作定調，支持恒指上月延續前月升勢，再上升1184點或6.37%（圖1），當中，多隻內需股與受惠港澳與內地通關股份大漲，今期封面故事由國務院發展研究中心宏觀經濟研究部副部長馮俏彬分析2023年最新國策方向。馮俏彬表示，2023年開始，各方面對於消費更加重視、對擴內需也更加重視，從某種意義上意味着經濟轉型進入實質階段，預料中國GDP增長已於2022年觸底，此後可望持續向好。另外，紐約梅隆投資管理亞洲宏觀經濟及投資策略總監Aninda Mitra也預期，中國2023年GDP按年增長4.5%，較2022年增長3%回升。
上月召開的中央工作經濟會議指出，2023年會着力擴大國內需求，要把恢復和擴大消費擺在優先位置，多渠道增加城鄉居民收入，恒指上月延續前月升勢，多隻內需股與受惠內地、澳門及本港即將恢復通關的濠賭股，以及本港地產股的股價均升超過一成（見表）。緊跟國策投資，方可趨吉避凶。馮俏彬於上周二以視像會議方式出席在廣州召開的「2022年第十一屆南都金融高峰論壇」，發表《構建新發展格局 推動高質量發展》的主題演講，她指出，上月召開的中央經濟工作會議對2023年經濟工作作出要求，要推動經濟運行的整體好轉，而她亦談到高質量發展及「雙循環」新發展格局等大政策方針，值得讀者在2023年部署投資前細讀。
獲中國財政部科研所經濟學博士，也曾在美國哈佛大學任訪問學者的馮俏彬稱，雖然1978年改革開放政策實施以來，中國經濟經歷了30多年的高速增長，但是根據經濟發展的規律，特別是東亞國家的經驗，到了一定階段之後，經濟增長就會持續放緩一段時間，此情况在中國於2010年以來開始出現，過去12年中國經濟受到一系列內外因素的衝擊，增長的速度總體上是向下的，2020年以來更受新冠疫情等超預期的衝擊，經濟增長下滑速度尤為明顯（中國GDP在2010年按年增長10.3%，市場預期2022年GDP按年增長約3%，彭博所編制的中國GDP按年增長指數（見圖2）亦反映此趨勢），原因是2020年疫情爆發後，全球經濟增長乏力，中國也還沒有能夠完全走出新冠疫情的影響。
向前望的話，馮俏彬預期，中國經濟增長於2022年已經見底，2023年經濟增長回升可期，「在2022年這種情况下的話，應該說中國經濟（增長）在這波下降過程當中探底已經結束了，換句話說，已經觸到了經濟增速的最底部了，此後應該努力推動經濟持續向好轉的方向」。
馮俏彬分析，在2023年推動中國經濟運行的整體好轉，亦符合二十大所提出的經濟發展總目標──全面建成社會主義現代化強國，當中，高質量發展是首要任務；她表示，早於2017年十九大報告當中就指出「中國經濟要由高速增長階段轉向高質量發展階段」，因此高質量發展過去5年一直是中國經濟發展的願景或主題詞，二十大報告指出「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」，更進一步把高質量發展提到了前所未有的高度。
如何才算是實現高質量發展呢？馮俏彬稱，二十大報告中，對於高質量發展也給予一些描繪式的場景，例如要建立現代化產業體系，具體提到要加快建設「五個強國」（製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國）和「一個中國」（數字中國）。
馮俏彬認為，在現代化產業體系的發展過程中，實體經濟被賦予了更多的期待：「我國人口多、底子薄，還有就業需求比較強烈，還沒有能夠完全成為高收入國家，所以在這樣的格局下，對製造業、對實體經濟是賦予了更加重要的權重」，強調無論是「五個強國」或「一個中國」，沒有一項能夠離得開實體經濟。
另外，馮俏彬分析，高質量發展也涉及構建「雙循環」新格局：「當前面臨百年未有的大變局，政治形勢和經濟形勢相互激盪，不可能只考慮經濟這一個維度，需要多個維度多重考慮，在此情况下，黨中央提出了『雙循環』新發展格局──加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。」
關於「雙循環」新發展格局，馮俏彬強調，內循環與外循環之間絕對不是一個相互替代的關係，而是基於一個內部和外部一系列條件變化所形成的發展戰略調整：「從內部來看，中國經濟社會發展了三四十年之後，情况和改革開放之初有很大的不同，這個不同就是相對比較優勢的變化。改革開放之初，中國最大的比較優勢是廉價勞動力，如今中國的比較優勢開始轉向國內大市場。我們通常在形容國內大市場的時候，有這麼五個說法，叫14億人口、9億勞動力、4億中等收入群體、1.7億人才資源、1.6億市場主體。這當中，4億中等收入群體，這個人口的總量超出了美國人口的總和，也超過了歐洲總人口的一半。」
馮俏彬認為，在國內大市場中，一條主線就是要增強供應和需求方面的適配性，她引述在二十大報告及中央經濟工作會議均反覆強調，要把實施擴大內需的戰略與深化供給側結構性改革結合起來，形容這是「一手抓內需、一手抓供應，兩者不能夠脫節」。
在擴大內需方面，馮俏彬分析，目前消費及投資均屬重點：「要發揮內需，這要重視消費對經濟增長的基礎性力量，另一方面也要重視投資的關鍵力量，換句話說，轉型這是一個長期的過程，我們不能說現在注重消費，那投資就不管了。」她續說，現時擴大內需既包括房地產、汽車、家電及服務型的消費需求，也包括超前進行基礎設施建設，以城市群、都市圈作為重點進行城鎮化，釋放大量的投資需求，形容「投資和消費一起共同來支撐國內大市場」。
馮俏彬強調，要提升消費需求，增加收入是必備條件，因此需要優化收入分配結構：「一方面要壯大中等收入群體，對於廣大、中低群眾的要素收入亦要進一步加強，另外，對於高收入者要合理合法地調節過高收入，也要堅決取締和打擊非法收入，這都會令全社會收入分配結構處於一個可以接受的範圍之內，每個人在這個過程當中都可以有自己一席之地，而不要造成兩極分化、衝擊或撕裂社會」。
簡介如何「一手抓內需」後，馮俏彬跟着談到如何「一手抓供應」，指當中涉及到服務業與製造業的融合，也包括大力發展服務業，尤其是廣大人民群眾非常急需、而且發展空間又非常巨大的醫療、教育、文化、體育、藝術等等各方面。
在「一手抓供應」方面，馮俏彬認為，深化供給側結構性改革亦十分重要：「供給側改革我們從2015年就開始做，做了很多的工作，但是現在看起來距離我們想要的境界，還有一定的距離，這實際上就是我剛才講的經濟增長方式的轉型，因為轉型是需要時間的，供給側改革往往涉及到結構性的調整，這更需要給予足夠的時間。」
馮俏彬分析，深化供給側結構性改革的過程中，需要關注供給側層面的要素種類、數量，以及它們之間的配置效率，還包括要素能否在城鄉之間、區域之間、個體之間的自由流動和優化組合，產生出最佳的配置效率，她舉例說：「目前我們的人力資本對比過去有很大程度的提升，怎樣去發掘到它的活力及潛力，要做很多工作。」
馮俏彬又強調，科技創新更屬重中之重，指在上述提及的「五個強國」及「一個中國」，不少產業已處於國際的先進水平，但同時也要清楚看到，「在這過程當中，我們還有很長的距離、也有很多很重要的地方未能跨過去，例如芯片方面，我們被卡脖子卡得很厲害」，故她認為，中國經濟要轉型成功，需要基礎性創新、科學型創新等最底層的力量，在這過程中會帶來大量的機會，既是金融部門應該支持的對象，也是全社會應該去努力挖掘機會的領域。
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