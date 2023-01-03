粉筆攻職業培訓 疫下連蝕兩年 獲騰訊加持 小心教育股受國策影響

撰文 旻晞

近年內地教育股發展主要受政策主導。2021年第二季開始內地推出一連串針對減輕義務教育學生作業負擔，以及校外培訓的政策出台，即所謂「雙減」政策，包括禁止學科補習社上市及集資，又暗示要他們變為非牟利機構，政策一出，令部分教育股幾乎走上「滅頂」之路，如新東方在線（1797）便曾急跌，及後又竟然靠轉營線上帶貨殺出一條血路，已是題外話。不過要說明是內地的「雙減」政策重心，是針對義務教學，即K12，即使是上周推出的非學科培訓服務規範，也並非粉筆的主要業務範疇。

業務非內地「雙減」打壓目標

上周五截止公開認購的粉筆主力從事職業培訓服務，為公共職務和事業單位，以及其他若干專業和行業發展的成人學員，提供全套的招錄和資格考試培訓課程，簡單來說，即所謂的「專業資格試雞精班」。集團近九成收入來自培訓服務，當中，又來自公職人員考試培訓班，佔培訓服務收入近七成，其餘收入包括教師資格證及招錄類培訓。

初期，集團以大量直播及錄播形式提供在線培訓課程，並輔以在線自學資料及工具，成功建立口碑。至2020年5月，集團大範圍推出線下培訓，主要吸納線上業務的龐大用戶群。如2021年，集團所有線下課程付費學員中，有約67.5%是從之前曾購買集團線上產品的付費學員轉化過來。而截至2022年6月底，集團的線下網絡，已覆蓋中國31個省、自治區及直轄市的220多個城市。除培訓業務，集團亦有部分收益來自圖書銷售。

疫下資格試延期 影響集團收入

集團大力發展線上線下結合培訓業務，令近年收入保持較快上升，惟與此同時，短時間大規模拓展線下培訓業務卻又帶來龐大的前期投資，尤其是短期招聘大量教職員帶來沉重的成本。舉例，集團全職僱員數目由2019年的1592名，增至2020年的12803名，飈升七倍，再增至去年的16800名。短時間員工成本大增，令集團線下培訓業務連續兩年虧損，毛損率分別達11.1%及0.3%，亦是導致集團2020年大蝕20億元的元兇之一。

再者，新冠疫情對集團的影響亦不容忽視，2022年上半年集團來自線下培訓業務收入大跌48%，或受內地國家或省級重大招錄類及資格證考試延期有關。具體而言，2022年的數個招錄及資格考試較原計劃推遲數月。例如，涉及20多個省的2022年多省公務員聯考由2022年3月推遲至2022年7月。此外，由於中國的COVID-19病例出現局部回升，原定於2022年上半年舉行的若干市級教師資格證及招錄考試推遲至下半年，而原定於2022年10月舉行的若干市級教師資格證考試暫推遲至2023年。相關資格試的延後，令集團收入難免波動。

退款政策導致收入不確定

波動原因亦與退款政策有關，集團所有類型的課程，倘學員於課程開始日期前或課程期間進行退課，或會允許退還課程費用。此外，倘學員完成課程但未能如協議所規定通過考試，則可退回協議班的部分或全部課程費用，情况雷同港人熟悉的「不成功不收費」模式。集團會參考過往的退款水平，根據估計退款率，分別將一定比例的協議班課程費用及非協議班課程費用最初入帳記為退款負債，並將剩餘課程費用最初入帳記為合約負債，其後於相關服務期間確認為收入。由於退款率變化較大，如2019年至2021年及今年上半年集團整體退款率分別為15.9%、31.3%、47.7%及33.2%，亦令集團收入存在不確定性。

集團2021年2月完成3.9億美元的A輪融資，引入IDG資本、德弘資本、弘毅投資等。上市後，集團控股股東，即創辦人張小龍及一致行動人持有約35%股權，其次為持股14%的騰訊控股（0700）。粉筆預料2022年全年將錄得虧損，主要是集團於股權融資中發行的可轉換優先債按公允值變動錄得公允值虧損、相關金融資產亦是造成截至2022年6月底集團負債淨額近90億元人民幣的原因之一。不過隨着相關可轉換優先股於上市後自動轉換為普通股權益，故集團預計截至2022年6月30日的淨負債狀况將於上市後轉為淨資產。

粉筆將於1月9日掛牌，聯席保薦人包括中金、美銀及花旗。

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