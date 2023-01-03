專家倡港府決策須睇成本效益 晤許正宇談節流 避免浪費公帑

107動力召集人何民傑在視像會議中表示，本港移民潮觸發資金及人才外流，加上疫情及加息等因素影響，本港樓市價量持續出現波動及調整，部分樓市「辣招」如果繼續存在，將嚴重影響物業流動性。就如現時在港「換樓」需預支從價印花稅（DSD），故需預備額外資金，令不少有意換樓的人卻步。政府應考慮讓換自住樓的買家豁免DSD，從而減低換樓成本，釋放更多二手物業的供應。

何民傑建議縮減政府開支1%

何民傑又表示，政府曾分別在2009年及2011年大幅調高煙草稅，由牛津經濟研究發表的《亞洲16國私煙問題2016研究報告》顯示，在增加煙稅後，香港的吸煙率，僅由2008年的11.8%，微跌至2015年的10.5%，反而香港卻成為了亞洲走私煙最嚴重的城市之一。政府再盲目大幅增加煙稅亦未能令港人改變吸煙習慣，反而適得其反。他同時建議，在不影響現有公共服務下，縮減各政府部門1%開支，以防政府架構過於臃腫，加大財政負擔，造成結構性赤字。

徐家健：政府不能逃避撤辣問題

與會的嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所所長何濼生批評，政府推出很多政策，沒有作成本效益分析，就例如樓市辣招，便對本地經濟、民生損害巨大。他又指出，回歸前，香港經濟甚少出現負增長，但回歸之後，已出現5至6次負增長。香港經濟發展遠遠落後新加坡，最主要原因是當地制訂政策時會考慮成本效益，這是香港所欠缺的。他又憂慮，新任特首李家超推出一系列的KPI，有量化的目標之後，會不問成本、效率去完成，這只令香港繼續沉淪。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健亦認同，政府推行很多大政策都沒有考慮成本效益，就如樓市辣招原意是打擊炒風，但目前市况明顯發揮不到作用，只會阻礙市民樓換樓，窒礙經濟。他又指出，加稅未必對政府收入有幫助，沒有成交，庫貨收入仍很低，因此，政府不能再逃避撤辣問題。

香港大學經濟及工商管理學院講師阮穎嫻認為，政府應精簡公務員架構，並可仿效新加坡政府的做法，官員若為政府節省開支，可以增加薪金，相反則要扣減薪金，這才可以令香港官員制訂政策時可以考慮成本效益。

莊太量倡加利得稅

香港中文大學經濟系副教授莊太量則表示，預計來年財赤數字極大，政府有必要開源節流，建議股票印花稅增加至1%，預料可增加約100億的收入。他又建議，短期增加利得稅0.5%至1%，企業得悉未來一兩年會加稅，會率先將利潤於今年入脹，預計可為庫房增加百多億收入。莊又建議，政府可以透過發債，例如伊斯蘭債券，增加收入。

中原集團創辦人施永青則關注政府對房地產的定位問題，他指出，政府一直視房地產為非經常性收入，但綜觀過去十數年的財政預算，仍對房地產的收入相當依賴，目前找不到代替品。他認為，政府應將房地產視為經常性收入，清清楚楚定下房地產佔庫房收入的比重，以便更容易制訂預算，假設定了房地產佔15%的收入，有餘額便可儲起，當經濟差時可用作回撥。他又認為，不少評論指政府應擺脫房地產收入，這是相當不切實際。

香港城市大學前研究院教授朱國能則表示，香港能成為購物天堂最重要是沒有銷售稅，政府一旦開徵，只會影響中產以上人士的生活。打擊整個零售業同香港經濟。

朱國能：不應開徵銷售稅

香港報販協會主席林長富表示，本港吸煙率近期已下跌至9.5%，但部分衛道之士仍不滿足，提出大幅增加煙稅，但實際只會令煙民轉為購買私煙，令不法分子賺到盆滿缽滿，令海關前線人員疲於奔命。他又指出，2019年，海關緝獲的私煙達5500萬支，今年緝獲私煙達7.4億支，流出市民的私煙可能對等，達7億多支私煙在市場流通，情况嚴重。

香港報販協會總幹事馮敏儀認為，政府應該透過教育減少年輕人接觸香煙，而非大幅增加煙稅。

學者：加煙稅勢助長走私

香港吸煙與健康委員會早前建議，政府大幅增加煙草稅100%，多名與會學者均表明反對。美國克林信大學經濟系副教授徐家健便指出，加煙草稅目標是降低吸煙率，希望保障市民健康，但實際情况是煙民可能減少買完稅香煙，並不是吸少了而是嘗試尋找其他代替品，在歐美等國家，替代品可能是加熱煙或電子煙，市民有正常途經購買，政府可以徵稅，同時可以保障市民健康。相反，香港的替代品會是私煙，政府收入減少，同時令私煙問題更加猖獗。

香港大學經濟及工商管理學院講師阮穎嫻亦指出，新西蘭因為大幅增加煙稅，劫案數字急升，他們去便利店打劫的目標不是金錢，而是香煙。她認為，港府應引以為鑑，制訂政策時要考慮經濟、社福及就業等因素。

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