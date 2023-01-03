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王良享：資產市場「東升西降」將更明顯

【明報專訊】中國的防疫政策「優化」程序分三個階段。第一個階段從2022年11月11日中央宣布的20條至12月6日，市場明顯憧憬短期內會繼續有優化政策，因此期內恒生指數大幅反彈20.9%至19,441點；同期人民幣兌美元亦反彈3.1%至6.98。

第二個階段是從12月7日宣布的新10條至12月26日。縱使新10條開放程度更高，包括輕症確診者可於家居隔離，以及跨區流動只需綠碼而不必核酸測試等，但由於期內市場對美國經濟前景預期轉差，而聯儲局加息0.5厘後仍堅持收緊政策，美國標普500指數於期內下跌3.9%，導致恒生指數一度回調4%至19,094點；人民幣兌美元則徘徊於七算附近。

12月26日，隨着國家衛健委將新冠狀病毒肺炎更名為新冠狀病毒的病毒感染，國務院亦宣布自2023年1月8日起，將新冠病毒感染的控制措施從「乙類甲管」下調至「乙類乙管」。至此，中國新冠封控措施已大部分解除，現針對重症者能否獲得足夠治療及高齡人士的疫苗接種率能否提高，以確保居民健康及經濟復蘇並進。

美國經濟放緩更廣泛

根據國家衛健委於12月27日提供的數據，全國二級以上醫療機構總牀位數目為561.6萬張，亦即每1000人裏有4張病牀，與彭博從OECD所得統計的4.3張脗合，而比起美國的2.8張、英國的2.5張及印度的0.5張都強，中國醫療保險系統將會不勝負荷之說並無太充足的根據。

不過，由於快速的封控措施解除而引起的短期服務業收縮，開始反映於12月及1月份公布的經濟數據裏，例如上周六公布的官方綜合採購經理人指數下跌至42.6點，非製造業PMI下跌至41.6點，導致本港和內地股市年初仍有可能出現間歇性回調，但幅度將限於5%以內。

人幣兌美元升至6.9水平

另一方面，市場恐怕中國內需上升會推高環球通脹，令美國國債長期孳息率大幅反彈，10年期孳息率上升至3.9厘、5年期孳息率亦上升至4厘以上，筆者覺得這是膝蓋反應，中國控制通脹的成效在過去10年都非常顯著。觀乎聖誕節前後的美國經濟數據，反映美國經濟放緩的層面更加廣闊，其中持續申領失業救濟金人數，已經反彈至去年2月初以來高位的171萬人，成屋銷售同比下跌37.8%，11月核心個人消費支出物價指數同比增長只是4.7%，難以支持長息繼續上升。

去年底美股及美元匯價表現卻合乎邏輯；美國今年第一季在聯儲局的蓄意威嚇下經濟放緩似是定局，美股上半年盈利增長恐怕受壓；美匯現水平仍偏強，繼續有下跌趨勢，筆者執筆時人民幣兌美元已走強至6.9水平，今年資產市場「東升西降」將更明顯。

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[王良享 政經良謀]