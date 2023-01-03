moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

陸振輝：不為年齡所困 就是最好年齡

【明報專訊】2023年了，又年長了一歲，退休者還記得起自己的實際年齡嗎？其實，你如果可以忘記了年齡，就可以輕易地靜守靈魂深處的美好。很多人會問：「人一生之中，最好年齡是什麼時候？」

是無憂無慮的童年？是意氣風發的青年？還是淡定從容的老年？其實人的一生之中，並沒有最好的年齡，而只有最好的心態。不論你是白髮蒼蒼的長者，又或是無憂無慮的少年，當你開心舒坦時，那就是最好的年齡。只要忘記年齡，不為年齡所困，就都是最好的年齡。心若年輕，歲月就自然會不老；歲月不老，人就自然可以喜樂寬容。

心不覺老 可快活逍遙

歐陽修說：「白髮戴花君莫笑，六么催拍盞頻傳。人生何處似尊前」！不要在意頭上青絲變白，不要惆悵暮色向晚，「歲月從不敗美人」。只要你不怕老、只要你活得輕鬆、只要你老得漂亮，就自然會「莫道桑榆晚，為霞尚滿天」。

時光總會在不知不覺間流逝，遲暮的不過是容顏，卻無法改變一顆有趣的心靈。即使容顏老去，我們依然要美麗；即使垂暮之年，也可以意氣風發；即使歲月滄桑，也可以戴花歡笑。不要感慨前塵、不要傷懷往事，不如由今天開始忘記年齡，不要再被年齡嚇倒、不要再被遲暮禁錮。只要退休者的心不覺得老，那就可以永遠年輕，永遠都可以快活逍遙了。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]