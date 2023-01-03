陸振輝：不為年齡所困 就是最好年齡

是無憂無慮的童年？是意氣風發的青年？還是淡定從容的老年？其實人的一生之中，並沒有最好的年齡，而只有最好的心態。不論你是白髮蒼蒼的長者，又或是無憂無慮的少年，當你開心舒坦時，那就是最好的年齡。只要忘記年齡，不為年齡所困，就都是最好的年齡。心若年輕，歲月就自然會不老；歲月不老，人就自然可以喜樂寬容。

心不覺老 可快活逍遙

歐陽修說：「白髮戴花君莫笑，六么催拍盞頻傳。人生何處似尊前」！不要在意頭上青絲變白，不要惆悵暮色向晚，「歲月從不敗美人」。只要你不怕老、只要你活得輕鬆、只要你老得漂亮，就自然會「莫道桑榆晚，為霞尚滿天」。

時光總會在不知不覺間流逝，遲暮的不過是容顏，卻無法改變一顆有趣的心靈。即使容顏老去，我們依然要美麗；即使垂暮之年，也可以意氣風發；即使歲月滄桑，也可以戴花歡笑。不要感慨前塵、不要傷懷往事，不如由今天開始忘記年齡，不要再被年齡嚇倒、不要再被遲暮禁錮。只要退休者的心不覺得老，那就可以永遠年輕，永遠都可以快活逍遙了。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]