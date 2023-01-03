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林嘉文：日圓今年看好 目標125至130

【明報專訊】上期筆者分享了對2023年美元有機會逐步走低的預期，並因而看好主要外幣有望回升的觀點；今期筆者希望能進一步分享對個別外幣於2023年的展望看法。

在美元未來12個月有機會走弱的前設下，筆者預計歐元和日圓將成為主要的受惠者，即使短線走勢可能仍有反覆。以歐元兌美元為例，未來1至3個月或會先行整固早前升勢，加上最近的歐洲通脹數據下降，亦可能增加歐洲央行「降鷹」的風險，而區內冬季的能源風險仍然持續下，匯價或會先朝1.00至1.03走弱。

不過，隨着2023年地緣政治風險有機會逐漸降低、區內國際收支平衡有望因能源價格下降而得到改善、歐洲通脹或較美國更快下降而導致實際利差更利歐元，以及中國經濟增長反彈等因素，都有機會推動歐元匯價在2023年底前走向1.10至1.12。

商品貨幣料升3至5%

除了歐元，筆者亦預期日圓很有可能是2023年表現最出色的主要貨幣之一。短線美元兌日圓或會在近日下跌後整固，並留守於132至135；但由於美日利差縮窄、日本國際收支狀况改善，以及市場對全球經濟增長持續憂慮，預計未來12個月美元兌日圓將進一步下跌至125至130。此外，日本央行今年若對寬鬆貨幣政策作出調整，都可能進一步推動美元兌日圓走低。

至於包括澳元、紐元和加元等的商品貨幣，未來1至3個月或會窄幅上落，主因全球增長放緩的風險可能會限制商品及商品貨幣表現。然而隨着時間推移，筆者相信在美元廣泛疲弱、中國增長前景預期改善，以及偏低的估值 （相對貿易價格比率而言，尤其是澳元兌美元）有機會出現修正下，商品貨幣兌美元整體於2023年仍有望錄得3%至5%升幅。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]