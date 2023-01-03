溫傑：擴大互聯互通利好港交所

早前中國證監會、香港證監會公布同意將現時互聯互通標的擴大股票涵蓋範圍。以港股通為例，未來將擴大納入範圍至恒生綜合大型股指數、恒生綜合中型股指數、市值50億元及以上的恒生綜合小型股指數成分股。措施中線將會有助提升港股交易量，利好港交所（0388）。

料受惠交投增加

自從內地推出多項措施撐房企，以及放寬防疫，中港股市氣氛轉好，刺激交投向上。港交所去年11月日均成交額為1404億元，按月升34%，按年升7%。10月日均成交額為1046億元，較9月底升13%，即日均成交額自10月已有所增加。隨着交投回升，其業績有望改善。

回顧集團去年第三季度的營運表現，當時利潤較2021年同期下降30%，至22.6億元。因恒生指數於第三季度暴跌21.2%，為2011年同期以來的最大跌幅，亦令交投大幅萎縮，第三季股票市場的平均每日成交額較2021年同期減少41%，至976億元。由於交易、新股市場和投資收入萎縮，港交所盈利自然大幅下滑，為連續第6個季度業績下滑。但隨着市况從低位反彈，相信最壞情况有機會已過去。縱使有消息指，包括拼多多及滿幫集團等部分在美國上市企業，已經擱置或取消在香港掛牌的行動，惟估計對港交所中長線業績影響有限。

另外，正如上述所指擴大股票互聯互通標的範圍，長遠可提升港交所成交量及競爭力。進取投資者可於約315至320元買入，若港股再次向上，其短線爆發力吸引，目標暫定於350元；止蝕價為買入價的下跌10%。較保守的戰友則可待股價進一步回調，例如於300及270元水平分段部署作中長線投資，暫不設目標價；止蝕價為250元。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]