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瑞銀亞洲：跌穿20天線 美團熊57571

【明報專訊】2022年港股最後一個交易日，恒指發力上試兩萬大關，可惜隨即回落兩三百點至19,700至19,800點區間橫行。港股上行乏力，上周五最終收報19,781點，全日升40.27點，大市成交金額870.2億元，升穿200天線並上望250天線，即20,392點左右。美國上周四公布首次申領失業救濟人數符合市場預期，多隻龍頭科企股於上周四回升，帶領道指曾飈高逾400點，納指收市則升264點或2.59%，美股期貨卻於上周五亞洲時段微跌。

隨着內地公布通關及重啟出境遊，防疫限制亦放鬆，預計影響美團（3690）外賣平台業務，美團上周五跑輸大市，失守175元並跌穿20天線，從7月中旬數據觀察到，美團早前股價一直受制於20天線，所以現跌破料將成為新阻力。如投資者看淡美團，可留意美團熊證（57571），收回價200元，2023年3月到期，有效槓桿約6.5倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2022。版權所有。）

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[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]