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陳永傑：2023年衰退料減加息壓力

標籤：陳永傑

【明報專訊】2022年的美國加息已成為過去式，2023年加息會成為世界焦點。美國經濟衰退日益逼近，預計聯儲局新一年加息變得理性。

美國多家大型銀行及高層人員紛紛指出，要為2023年經濟衰退做準備。摩根大通行政總裁戴蒙指出，經濟放緩及通脹蠶食民眾消費力，這些問題很可能令經濟脫軌，導致經濟溫和甚至較嚴重衰退。花旗集團行政總裁范潔恩預期，美國經濟2023年將陷入衰退。環球經濟處於大衰退周期，美國經濟正在走下坡，2023年下半年可能陷入衰退，歐洲則已陷入衰退，可能需時數年才能復蘇。

美國另外兩家大型銀行表示，2023年經濟將陷入衰退。美國銀行行政總裁莫伊尼漢指出，根據美銀信用卡刷卡量數據，最近數周升勢放緩，11月增幅降至5%。估計美國2023年首3季經濟將錄得按年收縮，直至第四季可望回復正值。富國銀行行政總裁Charlie Scharf表示，根據富國交易數據，信用卡持有人刷卡開支增幅明顯放緩。聯儲局接連加息後，消費開支增長放緩情况屬可理解，短時期內預期也會持續放緩，並相信低收入家庭受到壓力較大。

經濟前景不明朗及業務收入增長放緩，高盛、花旗、摩根士丹利等大型證券及銀行，近期均有裁員消息。富國銀行向下修訂全球經濟增長預測，由2.4%降至1.7%。預期美國經濟將於2023年中陷入衰退，全年經濟增長0.2%，遠低於2022年預測的2%升幅。美國通脹率2023年將回落至3.7%。

國經濟衰退值得關注，直接影響聯儲局加息意向，經過2022年一輪重手加息，2023年的加息幅度應會比較理性。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]