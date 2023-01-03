廖偉強：豪宅將吐氣揚眉

預期樓市復蘇，豪宅會是一個焦點，那麼到底豪宅的定義是什麼？相信很多人都有不同見解，特別是在這10多年，誕生很多新地標，發展商精心打造，包括豪華裝修及配備齊全的高級家電，當然包括豪華會所，特別是在宣傳及包裝方面更加出類拔萃，使人感覺擁有這些物業就是身分的象徵！當然筆者認同這些項目絕對屬於豪宅，但傳統對豪宅的定義一般都會認同是地點或地段，即我們常掛口邊的Location、Location、Location！

物以罕為貴，傳統的低密度地段應較少，兼且很多豪客會作為收藏及長期居住，形成市場一些客人經常等待這些單位的出現，在僧多粥少下，這些豪華單位在市况好的時候，經常都會出現天價的放售，再加上在這10多年中國內地的經濟起飛，有很多內地富豪都喜歡購買香港豪宅，這些超級大豪客經常一擲千金，求能夠買到心頭好。

內地最近大改防疫政策，隨着Omicron病毒大為減弱，開始接受與病毒共存，香港政府亦即時配合，大削防疫限制，使香港的經濟得以慢慢復蘇。內地亦已宣布將會在1月8日放寬所有入境限制，短時間內與香港通關，抑壓了3年，與內地重新接軌的機會出現了，這種通關的爆發力絕對不容小覷，相信人流、物流及經濟流將會全面滾動。

最近地產代理的生意明顯增加，特別是一些貴重的豪宅項目，因為豪宅買家及投資者絕對是先知先覺，他們用真金白銀對香港樓市投下信心一票！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]