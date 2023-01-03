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布少明：樓市將現「大陽春」

標籤：布少明

【明報專訊】自從踏入12月下旬，本港接連湧現利好消息，尤其是日前中港宣布再加大力度放寬防疫措施，基本上等同公布本港已即將「復常」，有助加快進一步與國內外接軌，刺激中港澳「人財流通」。

筆者預計，樓市「大陽春」即將出現，其交投的升幅甚至會遠超之前幾次，主要原因是本港於去年第四季住宅交投「冰封」，購買力不斷積壓，不少準買家已摩拳擦掌等待入市；香港封關3年，內地客的消費力及購買力同樣受壓抑。現時無論樓市及零售市道，均如「壓彈弓」一樣正積累能量，向下抑壓的力量愈強，往後反彈的力度將會愈勁，隨着內地與港正常通關在即，相信會吸引大批內地客於新春期間訪港，同時帶旺本港經濟與樓市氣氛，所以預期樓市購買力今年初將會「報復式」反彈，引爆樓市「大陽春」。反映業主對後市信心的美聯信心指數最新報55.5點，按周升11.2%，創50周新高，反映業主的信心漸趨恢復，未來「超跌價筍盤」賣少見少，有助樓價止跌回穩。

至於一手及二手市場，不少發展商眼見近期經濟與樓市氣氛轉佳，隨即推售新盤貨尾單位，相信全新盤推出在即，樓市很快將迎來新盤「盛宴」。另外，二手亦「起」迎通關，按美聯物業分行統計，總結2022年12月十大屋苑成交量，共錄185宗，較對上一個月錄得約158宗增加17%，可見買家正加快入市步伐。

最近港府開展各項「搶人才」計劃，有助刺激本港物業需求及交投氣氛。筆者預期，首季住宅交投將會按季大幅回升，當中一手料爆升約3.8倍至4000宗水平，二手升約五成至重上1.2萬宗的水平。樓價會在成交回升的推動下走向平穩，甚至有望回升。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]