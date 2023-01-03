moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

馬泰陽：防疫放寬 樓市喜迎春

標籤：馬泰陽

【明報專訊】去年樓價反覆下跌，至今已跌超過14%，重返5年半前水平，更較歷史高位回落約17%，部分地區及屋苑出現超跌情况。隨着港府宣布取消大部分防疫措施，為內地與香港通關開路，本港經濟有望逐步走出困局，帶動明年首季樓市回暖速度有加快迹象，相信陽春市將提早來臨。

差估署最新公布的去年11月份私宅樓價指數連跌6個月，按月大跌3.33%，為14年來最大單月跌幅。上述數字略為滯後，去年樓價已調整約一成半，相信對有需要自住的上車及換樓客而言入市成本降低不少，具有一定吸引力，市場仍有不少具實力的買家伺機入市。

根據香港置業旗下分行統計數字，十大屋苑去年12月24至25日兩日共錄16宗成交，按周升約14%，並為6個周末的新高水平。若計聖誕節4天長假期，十大屋苑共錄得約26宗買賣，反映市場成交由低位反彈。與此同時，綜合全港二十大主要屋苑單周（12月19日至25日）二手買賣錄64宗二手成交，對比（12月12日至18日）的57宗按周增加約12.3%。至於新盤市場方面，雖然發展商將推盤目標放在今年首季，不過近日大手買家重現。

值得留意，香港息口仍然受制於美國持續加息陰霾影響，購買力仍要視乎通關後本港經濟表現，加上農曆新年將至，短期內買家入市仍然審慎，樓市氣氛及成交量相信有望在農曆新年後谷底回升，呈現旺市格局。倘若有好消息或者市場明朗化，料樓市最快今年中呈現更大突破，預期今年樓價「先跌後彈」，觸底反彈10%或以上。預測新盤銷售將按年反彈逾六成至約1.5萬宗；二手成交按年反彈逾兩成至約4.5萬宗水平。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]