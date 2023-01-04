moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

港股開局V彈 低位最多升909點 科網帶動收漲363點 重上二萬創4個月高

【明報專訊】內地與香港通關在即，港股新一年紅盤低開高收，呈V形反彈，低位曾跌近500點，其後逐步收復失地再轉勢向上。恒指收市升363點或1.84%，報20,145點，是相隔4個月以來重新企穩二萬點關以上收市，單日高低波幅達909點。分析指出，未來阻力位將位於20,200至20,300點水平，恒指如要維持升勢就要看成交量、美國加息走向及美元表現。

明報記者 蕭嘉聰

恒指昨日曾於午市高見20,212點（見圖），是去年8月15日以來最高，大市成交錄得1206億元，按日增加近四成。港股市場氣氛向好，北水亦更快買入港股部署反彈，昨日合計淨流入42.5億元，較上個交易日大增逾1.1倍，是去年12月12日以來最多，亦已連續7日錄得淨流入。北水昨日主力掃入騰訊控股（0700），共錄得15.8億元淨流入，中移動 （0941） 、友邦 （1299）亦分別有5.2億元及1.9億元淨流入。

北水淨流入42.5億 半月最多

內地滬深股市在首個交易日亦紅盤高收，上證綜合指數重上3100點，收市報3116點，升27點或0.88%；深證成分指數報11,117點，升101點或0.92%。

永裕證券董事總經理謝明光表示，港股及外圍股市經歷多日假期後，昨日先跌近500點，隨即吸引大量買盤追入，並以近高位收市，未來阻力位將位於20,200至20,300點水平。

聯通升逾7% 藍籌最佳

他又稱，市場早已預計內地經濟數據欠佳，未來恒指走勢就要看美國加息走勢、美元匯價及成交能否配合再上。考慮到近日成交開始增加，加上大多數交易日都是近高位收市，相信港股未來2至3日將會繼續向好。

國指昨日收市升129點或1.92%，報6833點，重磅科網藍籌領漲大市，恒生科技指數收升2.53%，報4233點。騰訊昨收市升3.4%至345.2元，阿里（9988）亦升2.8%至88.65元；中國聯通（0762）收升7.25%，收報5.18元，是升幅最大的藍籌。

金價半年高 刺激金礦股急揚

金價昨日曾高見每盎司1849.98美元，是2022年6月20日以來最高，紫金礦業（2899）收報11.24元，升6.24%；招金礦業（1818）及中國黃金國際（2099）分別升5.41%及3.28%。