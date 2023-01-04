港股開局V彈 低位最多升909點 科網帶動收漲363點 重上二萬創4個月高

明報記者 蕭嘉聰

恒指昨日曾於午市高見20,212點（見圖），是去年8月15日以來最高，大市成交錄得1206億元，按日增加近四成。港股市場氣氛向好，北水亦更快買入港股部署反彈，昨日合計淨流入42.5億元，較上個交易日大增逾1.1倍，是去年12月12日以來最多，亦已連續7日錄得淨流入。北水昨日主力掃入騰訊控股（0700），共錄得15.8億元淨流入，中移動 （0941） 、友邦 （1299）亦分別有5.2億元及1.9億元淨流入。

北水淨流入42.5億 半月最多

內地滬深股市在首個交易日亦紅盤高收，上證綜合指數重上3100點，收市報3116點，升27點或0.88%；深證成分指數報11,117點，升101點或0.92%。

永裕證券董事總經理謝明光表示，港股及外圍股市經歷多日假期後，昨日先跌近500點，隨即吸引大量買盤追入，並以近高位收市，未來阻力位將位於20,200至20,300點水平。

聯通升逾7% 藍籌最佳

他又稱，市場早已預計內地經濟數據欠佳，未來恒指走勢就要看美國加息走勢、美元匯價及成交能否配合再上。考慮到近日成交開始增加，加上大多數交易日都是近高位收市，相信港股未來2至3日將會繼續向好。

國指昨日收市升129點或1.92%，報6833點，重磅科網藍籌領漲大市，恒生科技指數收升2.53%，報4233點。騰訊昨收市升3.4%至345.2元，阿里（9988）亦升2.8%至88.65元；中國聯通（0762）收升7.25%，收報5.18元，是升幅最大的藍籌。

金價半年高 刺激金礦股急揚

金價昨日曾高見每盎司1849.98美元，是2022年6月20日以來最高，紫金礦業（2899）收報11.24元，升6.24%；招金礦業（1818）及中國黃金國際（2099）分別升5.41%及3.28%。