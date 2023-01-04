花旗：全年目標23000 看好中資股

料內地全年經濟增5.3%

陳正犖認為，內地於首季疫情反彈，不過正值生產淡季，預料對整體經濟增長影響不大，全年增長目標5.3%，視乎內地經濟復蘇進度，不排除有進一步上行空間。他指出，中資股經歷兩年弱勢後有條件改善，內地政策轉向放鬆及支持發展，料企業今年盈利增長達10至15%。雖然中資股股價早前已錄升幅近三至四成，但相對過去重大調整，預期仍有可收復失地的空間。

瑞信最新報告則預期，內地將加快財政支出並實施寬鬆的貨幣政策刺激經濟增長，相信零售可能出現顯著復蘇，料內地今年經濟增長為4.5%。該行又指，目前股票市場估值仍處於多年底部，具有吸引力，給予恒指最新目標23,800點，潛在升幅約20.6%。受過往3年疫情影響，預料電商、遊戲及娛樂、乳製品、本地服務、旅遊、航空、澳門博彩等板塊將會錄得反彈。

匯豐報告認為，美國聯邦利率會在今年初再加50點子見頂，於年內維持，至2024年前不會減息。今年初為中國重新開放的過渡階段，過程會是崎嶇不平的，但預計從第二季開始將出現強勁復蘇。該行指，人行降準增加人民幣的流動性，加上政府目標重點放於關注經濟增長，料全年經濟增長達5%，並同時看好內地及香港股市。