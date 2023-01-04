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樓價料今季見底 花旗薦九置新地

【明報專訊】花旗發表最新報告指出，預料本港樓價有望在今年首季見谷底，並呈現U形反彈走勢，有望驅動低負債的發展商股價跑贏大市。另外，因為中港有望通關，因此預料零售收租股將會受惠，所以花旗對住宅發展商及高檔零售收租股給予「優於大市」評級；大眾零售收租股予「中性」評級。同時料寫字樓受到額外新增供應拖累，故給予相關收租股「差於大市」評級。

預料全年樓價升5%

香港樓價去年受加息步伐加快影響，全年跌價15%，花旗稱已經見到有正面因素驅動樓價在今年首季多跌5%至谷底後呈現U形反彈。即使今年有大量新盤推出，該行預料最終因為前景轉為正面而可消化，預料本地全年樓價按年升5%。另由於中港恢復通關，該行相信，以疫情前旅客佔高檔零售商場，如尖沙嘴海港城的消費超過五成推斷，高檔零售銷售有望恢復有序增長，九倉置業（下稱九置）（1997）會成為最大受惠者。首選股份除九置外，尚有新鴻基地產（0016）及信和置業（0083）

匯豐料領展盈利超過去5年高峰

匯豐發表報告表示，由於復蘇可期，因此本地零售收租股前景變得正面，預料中港全面開關後遊客消費會重臨，有助收租股步入上升周期，因而調高三家收租股評級至買入（見表）。該行又指隨着領展（0823）展開具質素的收購，該股的盈利有望超越過去5年的高峰。在收租股錄得比預期高的營業額租金下，有望推動股價上升。

匯豐調升零售收租股目標價45%

匯豐亦將零售收租股的目標價提高45%。其估計自2019年至今零售租金跌逾40%後，今年零售物業租金會有5%至7%升幅。隨着人民幣兌港元升值，更有望加速復蘇步伐，並將2023至2024年收租股的盈利預測水平提高8%至12%。