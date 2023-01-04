多隻細價股被洗倉 鼎豐跌85%

中央結算券商持倉資料顯示，在鼎豐持倉最大的經紀金利豐，申報持倉逾24.31億股，佔發行股本約33.73%。金利豐自去年7月尾逐月減持鼎豐，累計降低10.55%，持股大減7.62億股。自去年10月底，鼎豐主席吳志忠持續增持合共逾3200萬股。隨着昨天股價急跌，主要股東持倉或受累而被斬倉。昨天交投紀錄顯示，該股跌至最低0.199元時交投最多，成交2.04億股。截至昨晚該股尚未交代具體詳情。

其他股份元亨燃氣昨日亦曾瀉83.9%，收市跌幅收窄至64.5%，成交8.03億股，佔已發行股本約12%。冠軍科技亦曾急跌73.1%，收跌41.9%，成交4.3億股。元亨指出，隨了與貴州燃氣子公司的供應協議去年尾到期而重新磋商等之外，不悉股價大幅波動及交投大增原因。冠軍科技則未見發公告交代詳情。

分析：內地年尾「收水」影響莊家活動

永裕證券董事總經理謝明光稱，多隻細價股暴跌或與內地去年尾「收緊水喉」影響莊家活動有關，過往亦試過。翻查資料，去年元旦假後首日開市，物管股及細價股集體被質低，當時多家物管股如時代鄰里（9928）及融創服務（1516）普遍跌逾一成。