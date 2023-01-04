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通關刺激賭股大升 美高梅中國飈13%

【明報專訊】中港澳通關在望，加上春節臨近，投資者對澳門博彩業有所憧憬，帶動濠賭股持續做好，美高梅中國（2282）昨日急升13.3%、累計1個月更大升61.5%（見表）。多家大行分析澳門博彩收入，以大摩看得最牛，並預期1月份博彩收入水平達62億（澳門元，下同）。

多家大行預測1月份澳門博彩收入，大摩預期62億元，貼近去年1月份的63.44億元水平；並指出若以澳門博彩監察協調局最新公布的去年12月份賭收，只有38.42億元，料業界仍然處於稅息折舊攤銷前虧損（LBITDA）狀態，估計1月尾會加快復蘇步伐，1月份全月賭收有望達到62億元水平。

大摩最牛 料1月賭收達62億

美銀指出，去年12月30日及31日入境訪客數目，較十一黃金周首日的3.7萬人少，但比12月份大部分時間日均1.2萬人多，預計到今年農曆年假期會恢復，故1月份全月賭收料可達50億澳門元。濠賭股更有望為通關受惠者。

此外，花旗報告指出，濠賭股向政府繳納的場地費用，料在2023年至2025年期間，只會佔疫情前EBITDA約1%而已，影響較預期小。瑞銀則料，該等場地費用在2023至25年約佔濠賭股疫情前的EBITDA水平約0.5%，到2026年才提升至2%。

英皇娛樂酒店與澳娛綜合簽3年協議

隨着六大賭牌獲續牌，上市衛星場亦開始公布最新與博企的交易條款。英皇娛樂酒店（0296）指出，與澳門博彩（0880）旗下澳娛綜合訂立3年協議，今年首3個月從澳娛綜合賺取的服務費上限為1億元，並料2024年及2025年3月底止年度，及2025年12月底止9個月，所賺服務費上限提高至4億元、6億元及7億元，均比2021年度、2022年度每年逾2億元為高。