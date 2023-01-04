moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

路透：灣仔恒大中心放售又流標 項目估值逾80億 疑出價未達要求

【明報專訊】財困並一直停牌的內房中國恒大（3333），其位於灣仔的總部、恒大中心早前遭接管後推出招標，不過據路透引述兩名消息人士報道，指最終再次流標，原因是接獲的出價及條款未達要求。上述項目於去年10月31日截標；項目估值80億至90億元。

明報記者 陳偉燊

恒大2015年斥資125億買入

恒大中心屢次放盤，估值雖然愈叫愈低，卻未能夠成事。早於恒大中心在去年9月份遭債權銀行派人接管前，便傳出中國恒大冀先行標售，當時恒大中心估值已降至90億元，大型財團長實（1113）亦確認有入標，不過最終未能夠成事。在更早的時候，市場在2021年8月份一度傳出越秀地產（0123）以105億元洽購恒大中心，交易最後於同年10月份告吹；越秀地產董事長林昭遠於翌年8月份的中期業績會上否認參與其中。每次傳出的估值，均一次比一次為低。

由於中國恒大曾經於2020年底獲得中信銀行（國際），就恒大中心項目提供融資約78億元，到後期該項融資亦保持在76億元水平，因此若然恒大中心在標售前估值已經壓低至80億至90億元，中國恒大就算成功將恒大中心沽出，套現資金並不多，相對現時逾萬億元計的巨額債務而言，只屬杯水車薪。這更遠比中國恒大在2015年底宣布向華人置業（0127）收購前身為美國萬通大廈、現稱恒大中心的項目時叫價125億元、到最後於翌年1月中落實成交價124.48億元均為低。因此，中國恒大後期標售項目時隨着估值拉低，已經肯定要「蝕讓」。

恒大等未回應

資料顯示，中國恒大原先要分6年，並最早於2021年底才向華置交付購入恒大中心的尾數，但是結果其在約21個月時間，並在2017年6月底華置中期業績期間，便早過原定付款期完成清繳交易款項。路透報道，曾接觸過該物業的主要債權銀行中信銀行（0998）香港子公司中信銀行（國際）、中國恒大，以及負責標售物業的代理第一太平戴維斯，就有關流標事宜查詢，均未獲即時回應及評論。