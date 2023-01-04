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銷量報喜高盛唱好 車股全線漲

標籤：經濟

【明報專訊】內地車企先後公布12月汽車銷量普遍報喜，另有高盛調高內地今年乘用車銷量預測，利好消息帶動昨日車股股價普遍上升。電動車股率先跑出，理想汽車（2015）全日急升一成，小鵬汽車（9868）升7.8%，比亞迪（1211）升4.7%（見表）。吉利汽車（0175）旗下高端電動車極氪（ZEEKR）12月交付量升2倍至1.13萬輛，去年全年交付近7.2萬輛，完成年度目標，吉利昨日股價亦漲4%。

投行高盛發報告預料，今年車市受惠免購置稅等刺激政策的支持下，迅速復工復產，加上比亞迪出口汽車持續增長，將內地乘用車銷量由1900萬輛上調至2050萬輛，大致與去年全年銷量相若，調整升幅約7.8%。主要因內地取消多項防控措施，隨着經銷商和購車展廳重新開業，消費群收入漸趨穩定等因素推動車市增長。

今年乘用車銷量預測升近8%

高盛表示，料疫情將擾亂第一季的汽車零售，但隨着第二季疫情解封，被抑壓的消費推動車市實現按年增長，因為去年同期基數較低，另外汽車刺激措施推動內地車市增長，在中資汽車股中予「確信買入」名單包括比亞迪、理想汽車。

比亞迪理想列「確信買入」

高盛續稱，乘聯會公布去年第四季整體車市庫存水平創新高，加上12月進一步的防控及大範圍感染可能令庫存問題加劇。

該行假設行業零售銷量維持每月150萬輛的低位，這意味着清空庫存需時約3個月，有可能擾亂製造商的造價及利潤率，相信大部分汽車製造商和供應商將謹慎應對今年環境，保守定價，約束成本同時保持銷售強度和市場份額。