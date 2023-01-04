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中國財新製造業PMI陷3個月低

【明報專訊】財新昨天公布，受疫情防控措施優化調整、感染病例增加帶來的短期衝擊影響，2022年12月中國製造業採購經理指數（PMI）為49，較上月回落0.4點，略低於市場預期的49.1，不但降至近3個月以來最低，也是連續第5個月處於收縮區，反映市場持續不景氣（見圖）；走勢亦與國家統計局公布的製造業PMI一致。

未來12個月生產前景創10個月高

財新智庫高級經濟學家王喆表示，疫情持續對生產和銷售產生不利影響，生產指數和新訂單指數分別連續第四、第五個月低於盛衰分界線。新出口訂單指數同樣連續第5個月低於收縮區間，顯示外需仍然較為有限，海外經濟低迷，需求不振，疫情亦有不利影響。

財新分析指出，由於中國製造業整體氣氛進一步減弱，疫情防控措施繼續制約生產與需求。雖然產出跌幅較2022年11月放緩，但新訂單總量加速收縮，企業反映市况相對疲弱，廠商因而進一步削減採購及壓縮用工。不過對於未來12個月的生產前景，企業樂觀度升至去年2月後最高。

日前國統局公布的12月製造業PMI為47，較上月下跌1點，為2020年3月以來最低。投行大摩發報告指出，由於內地疫情爆發蔓延，打擊當地供應和需求，令官方12月PMI數據遜預期。

該行認為，儘管去年12月初期所受的衝擊相當大，但因應內地快速開關，對服務業的影響可能已經見頂，而製造業的供應瓶頸亦有所緩解，預計2023年第一季有緩慢增長，第二季則會受消費刺激，帶動強勁復蘇。