moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

美PMI終值46.2 兩年半最大收縮

【明報專訊】受需求疲弱影響，美國12月製造業採購經理指數（PMI）終值維持46.2，是2020年5月以來美國製造業活動最大的收縮幅度。面對經濟前景的不確定性，市場等待本周稍後公布的非農數據，以及聯儲局公布的會議紀錄，為加息路徑透露更多端倪，美股3大指數午夜前下滑。美國國債價格向上，10年期國債孳息率午夜前跌穿3.8厘，這意味持有不能收息的黃金的機會成本降低。現貨金昨晚高見每盎司1850美元，創半年高位。

逾六成經濟師料美今年衰退

與美聯儲直接打交道的23個一級交易商當中，超過三分之二的經濟師押注美國將在2023年衰退，另有兩家的經濟師預測2024年將面臨衰退。這些金融機構警告，美國人正花掉疫情期間的儲蓄，而美國樓市正在下滑，銀行正收緊放貸標準，都對經濟產生不利影響。這些經濟師預期，加息帶來的經濟冷卻效應，將在2023年更為明顯。

《金融時報》的調查顯示，九成受訪的經濟學家認為，隨着歐洲央行未來幾個月繼續加息，並開始減少買債，意大利將會是歐元區最易發生債務危機的國家。巴克萊首席歐洲經濟學家Silvia Ardagna指出，意大利債台高築、政府赤字高企，加上採取能源支持措施，都令市場擔憂。Allianz首席經濟學家Ludovic Subran指出，若沒有歐洲央行包底，成員國的財政能力存在差異，歐債危機可能重演。

此外，《金融時報》向英國逾百名經濟師進行的調查指出，多數經濟師預期，英國的通脹問題將比其他國家持續時間更長，這將促使英倫銀行維持較高利率，並促使政府實施更緊縮財政政策，可能令英國面對七國集團（G7）中，最嚴重的衰退。

（綜合報道）

[國際金融]