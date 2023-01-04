美PMI終值46.2 兩年半最大收縮

【明報專訊】受需求疲弱影響，美國12月製造業採購經理指數（PMI）終值維持46.2，是2020年5月以來美國製造業活動最大的收縮幅度。面對經濟前景的不確定性，市場等待本周稍後公布的非農數據，以及聯儲局公布的會議紀錄，為加息路徑透露更多端倪，美股3大指數午夜前下滑。美國國債價格向上，10年期國債孳息率午夜前跌穿3.8厘，這意味持有不能收息的黃金的機會成本降低。現貨金昨晚高見每盎司1850美元，創半年高位。
與美聯儲直接打交道的23個一級交易商當中，超過三分之二的經濟師押注美國將在2023年衰退，另有兩家的經濟師預測2024年將面臨衰退。這些金融機構警告，美國人正花掉疫情期間的儲蓄，而美國樓市正在下滑，銀行正收緊放貸標準，都對經濟產生不利影響。這些經濟師預期，加息帶來的經濟冷卻效應，將在2023年更為明顯。
《金融時報》的調查顯示，九成受訪的經濟學家認為，隨着歐洲央行未來幾個月繼續加息，並開始減少買債，意大利將會是歐元區最易發生債務危機的國家。巴克萊首席歐洲經濟學家Silvia Ardagna指出，意大利債台高築、政府赤字高企，加上採取能源支持措施，都令市場擔憂。Allianz首席經濟學家Ludovic Subran指出，若沒有歐洲央行包底，成員國的財政能力存在差異，歐債危機可能重演。
此外，《金融時報》向英國逾百名經濟師進行的調查指出，多數經濟師預期，英國的通脹問題將比其他國家持續時間更長，這將促使英倫銀行維持較高利率，並促使政府實施更緊縮財政政策，可能令英國面對七國集團（G7）中，最嚴重的衰退。