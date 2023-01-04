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日央行擬上調通脹預測 圓匯升破130

【明報專訊】《日經亞洲》引述知情人士稱，日本央行將在本月中的政策會議考慮上調通脹預測，以反映2023及2024財年的通脹增長將接近2%目標。潛在的通脹預測上調，令愈來愈多投資者預期日本央行將繼續修正超級寬鬆政策應付通脹，令日、美利差收窄，沽美元、買日圓趨勢加劇，日圓兌美元昨升穿每美元兌130日圓水平，高見129.5，創6月以來新高。每百日圓兌港元曾重上6算。

加劇市場押注政策轉向

知情人士透露，日本央行研議中的通脹預測將顯示，2022 財年（2022年4月至23年3月）的核心通脹（CPI）約為3%，2023年度將介乎1.6%至2%，而2024年度將接近2%。由於日本央行行長黑田東彥曾表示，若實現加薪及通脹2%的目標，日本央行可能會討論退出超級寬鬆政策。這導致上調通脹預測的消息，加劇了市場對日本央行政策轉向的押注。

此外，時值日本新年假期，市場交投淡靜，令匯市容易朝單一方向波動。日本央行在12月20日出乎意料將10年期國債孳息率上限，上調至0.5厘，引發市場對日本央行可能進一步收緊政策的押注。日圓已由10月創下的每美元兌151.95日圓的30年低位，上漲15%左右。日本央行將退出超級寬鬆政策的猜測，以及美聯儲放慢加息的前景，將推動日本國債孳息率向上，並吸引資金回流日本。GAMA資產管理公司的分析指出，即使日圓近期顯著反彈，但現水平仍然屬嚴重低估，預計日本央行可能在4月宣布結束負利率。

（綜合報道）

[國際金融]