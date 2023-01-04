道富看好新興市場2023年表現 料聯儲局第4季減息 支持環球股市復蘇

2022年聯儲局大幅加息，以及地緣政治局勢的變化，均為2023年環球經濟增長埋下隱憂。Michele Barlow表示，該公司預期今年美國經濟增長僅0.4%，並預料2023年全球經濟增長將由去年的2.8%放緩至2.6%，認為環球經濟增長疲弱，加上俄烏戰事等不明朗因素，相信今年上半年環球市場仍難擺脫不確定性，以及持續波動的局面。

減息機率增 有利企業盈利復蘇

道富環球投資管理歐洲、中東和非洲（EMEA）投資策略及研究主管 Altaf Kassam亦認為，市場的「大穩健」（Great Moderation）期已結束，大部分央行忙於對抗通脹和縮表，不太可能再有支撐市場的措施，市場劇烈波動已成新常態。

儘管預期環球經濟增長將進一步放緩，該公司對今年環球市場仍抱持審慎樂觀的看法，基於預期轉折點將於年內出現。Michele Barlow表示，當市場對美息趨勢的預期由上升轉為下降，將為市場帶來拐點，基於美息若見頂並轉趨向下，代表通脹已受控，聯儲局貨幣政策可從壓抑通脹，轉至促進經濟增長，減息的機率增加，有利企業盈利復蘇。近月商品價格、航運收費、工業生產價及美國樓市等多項推升通脹的因素均有所回軟，美國通脹有望於今年下半年回落至3%，隨着通脹壓力消退，市場普遍預期美息將於今年內升至5厘見頂，惟於何時減息方面仍存分歧，該公司預期聯儲局有機會於今年第四季減息。

即使股市存在投資機會， Altaf Kassam表示，今年市場很可能出現較深的跌幅，以及較淺的復蘇，提醒投資者要積極管控風險。Michele Barlow亦稱，短期內對環球股市取態仍審慎，認為短線利率趨升及股市仍波動下，投資組合內持有的現金水平稍高，有助減低整體投資組合所面對的波動性，至於何時可較大程度提升組合內的股票比重，宜留意孳息曲線給予的信號，一旦美債孳息曲線倒掛情况改善，即反映市場預期經濟將復蘇，而此預期將帶動股市重拾升軌。參考自1988年以來的數個美國加息周期，由聯儲局首次加息計起，美債孳息曲線倒掛時期介乎3至5季。

美債孳息曲線倒掛倘改善 可開始留意股票

道富環球投資管理美國SPDR業務首席投資策略師Mike Arone亦稱，市場預期個別行業會在2023年有所增長，但在經濟、盈利和就業市場數據開始顯示出復蘇迹象前，投資者可能已開始買入下一個經濟周期的股票，令其價格提前上升。

Michele Barlow表示，雖然環球股市已調整不少，且已反映不少利淡因素，不少股份估值已跌至合理水平，下跌空間有限，惟全球經濟將放緩下，企業盈利預測亦在下調，因此該公司相對較看好優質股，即具有穩定盈利增長、強韌商業模式，以及能應對定價壓力的股份。

至於個別市場方面，Michele Barlow續稱，美元於2022年偏強下，不少新興市場的調整幅度大於美股，目前估值亦較美股吸引，由於預期美息將於今年見頂，故料美元匯價亦將於今年回軟，再加上預期新興市場今年經濟增長將加快，2024年區內企業盈利增長亦將優於已發展市場，因此相對較看好美股以外的市場表現，尤其是新興市場，當中中國市場將受惠於放寬防疫措施及對外開放。該公司估計2023年整體新興市場的經濟增長將由2022年的3.3%提升至3.9%，並料中國今年的經濟增速由2022年的3.9%加快至5.2%，估計2024年美國企業的每股盈利增長有望逾8%，而預期新興市場及中國市場內的企業每股盈利增長均有機會逾12%（見圖）。

較看好資源金融工業等周期股

行業方面，Michele Barlow表示，由於今年股市轉向的主要動力來自市場憧憬經濟復蘇，較看好周期性行業，如資源股、金融股及工業股等，而油價仍處於偏高水平，且市場對能源仍有一定需求下，相對亦看好能源股表現，而在中國市場則相對較為看好非必需消費品及電子商貿行業等可受惠於經濟重啟的行業。

明報記者

[劉敬華 基金特區]