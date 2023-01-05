2023到底會發生甚麼事

聚焦賺錢客戶的經歷

同行朋友訴苦說客戶減營銷預算，卻同時問可以有什麼新點子。Agency與客戶的難處我也明白，一如過去Shop Around的客戶，多說無謂，倒是能建立關係的，值得深化討論最賺錢的20%項目和客戶是甚麼？在動盪的時勢同時資源有限，「大包圍」策略沒有太多好處。

在幾個策略顧問會議中，我們用了類近的一個框架，簡單說就是先將過去最賺錢的20%項目和客戶找出來，當然如果公司今年不求「賺錢」就另當別話。然後聚焦在20%的客戶旅程，但整體佈局以數碼為主。

不明朗的前途會影響消費意欲，是高消費品還是必需品策略會有分別，但是我覺得建立品牌的錢，仍然值得花在那20%之上。單看價錢作選擇的客戶，要走就走了，好好珍惜對品牌忠誠的那一批。

資源有限要作取捨

看全球趨勢，人工智能、Influencer和短片營銷是三大重點，在香港佈局於有限資源情況下，相信放在短片最有效。尋找能分析營銷策略的顧問和Agency，建立協同效益比單找製作公司作手腳更重要，因為短時間部門人手和工作量也可能會有壓力。

不要過份迷信尋找到底發生過甚麼事能夠解決問題，此刻積極求變更重要。

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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