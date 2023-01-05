2023到底會發生甚麼事

因為完成了短片營銷的一份研究， 上年12月頭我要到外國大學分享研究成果，客戶的年度數碼營銷表現會議的責任，便順理成章地放到同事身上，自己只能遙距支援。面對很不明朗的2023 ，旅途上還是收到很多趕年度大計的 Marketer朋友「求救」，我簡單回應：「不要太沉迷2022年到底發生過什麼事」
不是年度Review不重要，畢竟這也是營銷部門或Agency的成績表，但我大膽的問上年同樣時間你又能從前年的成績表中的成功洞察出多少？既然市場變化因素蓋過策略小微調的影響，也許常非規化部署更重要。
同行朋友訴苦說客戶減營銷預算，卻同時問可以有什麼新點子。Agency與客戶的難處我也明白，一如過去Shop Around的客戶，多說無謂，倒是能建立關係的，值得深化討論最賺錢的20%項目和客戶是甚麼？在動盪的時勢同時資源有限，「大包圍」策略沒有太多好處。
在幾個策略顧問會議中，我們用了類近的一個框架，簡單說就是先將過去最賺錢的20%項目和客戶找出來，當然如果公司今年不求「賺錢」就另當別話。然後聚焦在20%的客戶旅程，但整體佈局以數碼為主。
不明朗的前途會影響消費意欲，是高消費品還是必需品策略會有分別，但是我覺得建立品牌的錢，仍然值得花在那20%之上。單看價錢作選擇的客戶，要走就走了，好好珍惜對品牌忠誠的那一批。
看全球趨勢，人工智能、Influencer和短片營銷是三大重點，在香港佈局於有限資源情況下，相信放在短片最有效。尋找能分析營銷策略的顧問和Agency，建立協同效益比單找製作公司作手腳更重要，因為短時間部門人手和工作量也可能會有壓力。
不要過份迷信尋找到底發生過甚麼事能夠解決問題，此刻積極求變更重要。
鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！
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