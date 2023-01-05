大灣區GBA專題：港版微信阿里支付 可灣區消費

明報記者 龍彩霞

很多港人希望在通關後能回鄉，但首先大家要檢查回鄉證是否已到期，如果回鄉證有效期不足6個月，便需要在網上預約辦理回鄉證續期。申請者須先在中旅社網站（www.ctshk.com/pass/bookmain.jsp）預約，完成辦證後，普通件預定為12個工作日，加急件預定為5個工作日便可收到。

回鄉證有效期不足6個月 須續期

另外，如果未有內地銀行戶口或內地戶口因為各種原因未能使用，港人可以利用中銀大灣區「開戶易」，毋須親身前往內地，甚至不用內地電話號碼，亦可以開立內地銀行戶口，開戶條件及流程很簡單（見表1）。

港人可用中銀大灣區「開戶易」開設銀行戶口

如果沒有中銀香港戶口，亦不想開設新戶口，可以利用跨境電子錢包。公開數據顯示，截至2021年底，港澳跨境5個電子錢包累計交易約926萬筆，涉及金額約15億元。WeChat Pay HK是港人北上消費選擇之一，現時WeChat Pay HK可以在內地一眾港人熟悉的餐飲商戶如喜茶、阿嬤手作、奈雪的茶、陳鵬鵬潮汕菜、探魚、太二酸菜魚、木屋燒烤、潤園四季、海底撈火鍋、Manner Coffee、gaga鮮語等，及廣州長隆、珠海長隆海洋王國等旅遊熱點以港元錢包作電子支付，毋須綁定內地銀行卡，人民幣消費金額亦會自動轉換成港元，以港元結算。交通方面，用戶可透過WeChat Pay HK電子錢包購買車票及繳付車資，範圍包括深圳地鐵、廣州地鐵、曹操出行、滴滴打車及中國鐵路12306。香港居民如希望完成內地支付寶或微信支付實名認證步驟，需要準備回鄉證、內地手機號碼及內地銀行戶口（見表2）。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示：「作為首家支持香港用戶在內地使用的香港電子錢包，WeChat Pay HK對兩地通關後的經濟發展感到非常樂觀。」

內地電話卡定期扣手續費 沒錢扣或被收回

封關多年，內地電話卡定期會扣手續費，若電話卡沒有錢可扣，可能被收回，若想知道自己的內地電話是否仍然存在，可以打給營運商的客服電話查詢。若可以北上的港人，也可以在內地再開實名登記電話卡。內地電訊商發售的電話卡收費參差，同一款電話卡在不同地方售價不同。路邊攤檔亦可購買到電話卡，但之後還是要到電訊商門市作實名登記。港人一般使用的是先付費後使用的服務，要比較當中的月費、通話分鐘、流動數據量、有否國際長途電話服務等。內地電訊服務不能使用一些香港人常用的應用程式，如WhatsApp、facebook、Instagram、Google等。內地電話卡沒有開通港澳漫遊的話，在香港將無法收取短訊，如銀行傳送的驗證碼等。

[活在灣區]