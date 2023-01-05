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銀保監准螞蟻增資 阿里股價飈9% 分析：總結整改信號 最快或下半年IPO

【明報專訊】阿里巴巴（9988）系內螞蟻集團整改再有新進展，旗下經營小貸業務「花唄」和「借唄」的金控公司螞蟻金融，正式獲批准增加註冊資本105億元（人民幣，下同）至185億元。有投行分析，有關部門的舉動可視為螞蟻集團監管整頓總結的信號；倘能順利完成監管整改，集團有望於今年下半年重啟IPO活動。外間憧憬中央「放生」螞蟻集團，刺激母企阿里巴巴股價炒高，昨天升8.7%至96.4元，創4個月新高。

明報記者 蔡穎霖

重慶銀保監上周五（2022年12月30日）通告宣布，同意杭州城投旗下子公司杭金數科、舜宇光學（2382）、傳化智聯等入股螞蟻金融，公司註冊資本因而由80億元增加至185億元。調整股權結構後，螞蟻集團仍是公司最大股東，出資92.5億元或50%，其次為杭金數科出資18.5億元或10%。舜宇光學和傳化智聯分別出資11.1億元和9.27億元，投資比例分別為6%和5.01%。

2021年引資計劃 因投資者退出暫停

事實上，螞蟻金融於2021年曾計劃引進資本，註冊資本擬從80億元增加至300億元，惟於2022年初因有投資者退出而暫停（見圖）。直至去年11月，舜宇在宣布入股螞蟻金融時，已披露螞蟻金融的最新股權架構。

根據當時公告顯示，除了公司原有股東如螞蟻集團、魚躍醫療、南洋商業銀行以外，參與該次螞蟻金融增資計劃的新投資者還有博冠科技、重慶農信投資等，整項注資計劃涉及105億元。

投行大和報告認為，是次重慶銀保監「開綠燈」批准螞蟻金融增資，可視為總結螞蟻集團監管整改的一個信號。該行預料，在螞蟻金融完成增資以後，公司能夠處理1.1萬億元的信貸。

分析：現時追入阿里已頗遲

大和又認為，隨着螞蟻集團的不確定因素逐漸消退，餘下的關鍵問題在於其金融控股及徵信牌照。大和預計，在今年3月兩會過後，上述牌照的進展將更顯著。若螞蟻集團順利完成監管整改，預計集團最快於今年下半年重啟IPO計劃。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，雖然螞蟻金融獲批取得融資，反映監管上已有所放鬆，但認為距離螞蟻集團落實上市仍然需時，加上在螞蟻持股的阿里巴巴股價早已經抽高，因此現時才入貨追入阿里巴巴已經頗遲。