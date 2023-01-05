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恒指年半以來首升穿250天線

【明報專訊】港股昨日踏入今年第二個交易日，承接周二升勢，在投資者追入重磅科網股及內房股下，大市持續抽高，全日收報20,793點，升647點，創5個月高位，並連續3日升市，累升1051點。整體成交增至1496億元，續創1個月高位。恒指一年半以來，首次升穿250天線（現處20,370點水平）（見圖），技術上轉「牛」。不過，證券界人士認為，由於大市從低位累計升幅頗大，已處於超買情况，對後市能否再大升，態度上變得較為觀望。

騰訊阿里成交額齊破百億

在昨日升市之際，「北水」追入港股買盤積極，淨買入連續第二日上升，達50億元水平， 亦為1個月最高。當中淨買入重磅股騰訊控股（0700）佔多，涉資達5.9億元，全日該股升4.58%。另阿里巴巴（9988）受惠於旗下有份投資的螞蟻消費金融獲批注資，消息刺激該股股價大幅抽高8.74%（詳見另文）。騰訊及阿里成交額雙雙破百億元大關，分別達133.23億元及112.16億元。科技股指數因此受惠，抽高4.58%，高見4427點。另內房股亦獲追捧，普遍上升，藍籌的龍湖集團（0960）、碧桂園（2007）大升11.8%及7.44%。

分析：累升頗大 後市觀望

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股累計已大升超過5000點，就算在剛過去的周末，內地公布的製造業PMI（製造業採購經理指數）表現欠佳，大市仍然做好，反映投資者願意等待新的數據，市場氣氛亦見好轉。昨日市况更延續升勢，並且重新超越250天牛熊分界線，進入「技術性」牛市。但他認為，大市累計升幅不小，短期內出現「超買」難免，若然再升，得視乎將會公布的經濟及企業數據，會否為升市帶來支持。

在投資者預期通關有望下，耀才證券研究部總監植耀輝認為，港股獲成交支持，昨日在全日高位收市。重磅科網股阿里巴巴受惠於旗下有份投資的螞蟻消費金融獲批融資，昨日股價做好，就連騰訊除淨部署實物分派美團（3690）下，也能進一步做好。配合通關的消息，最終利好港股表現。但他不排除在內地正式通關後若出現旺丁不旺財，加上之後美國陸續公布經濟數據時，或令走勢走樣。儘管港股技術上已超越250天線，最終能否穩住升勢，他保持觀望。