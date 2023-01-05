內地擬加大支持系統重要性房企

要求制訂新優質房企白名單

據稱，當局會要求監管部門和金融機構制訂新的優質房企白名單。一般而言，獲支持的內房會在股權及債權融資方面獲得支持。同時，作為內房融資重要渠道的房地產私募基金亦據悉重啟新增備案，為紓緩內房資金壓力作出準備。有關消息刺激一眾內房股股價做好，個別股份如旭輝（0884）昨日股價更大升超過13%。

房地產私募基金傳重啟新增備案

根據報道指出，內地為免內房硬着陸，醞釀區分系統性重要企業，並且制訂白名單。所謂優質房企，意指審計師連續3年對財務報表出具無保留意見，亦沒有包括公開市場違約在內的重大不良紀錄和系統重要性房企。同時監管部門和金融機構可根據規管指引及自身合規要求，制訂新的優質房企白名單。彭博社報道，中國證券投資基金業協會近期窗口指導多家房地產私募基金，明確提出較早前被叫停的住宅類房地產私募基金恢復新增備案。今次新的舉動，或為內房重獲融資，作出預示。

融創160億境內債獲債權人展期

此外，融創中國（1918）公布，總計160億元人民幣的境內債券整體展期方案，獲債券持有人會議表決通過，涉及10筆存續公司債券及供應鏈ABS（資產抵押債券），加權平均展期期限3.51年。合生創展（0754）亦披露，2023年到期的2.5億美元8厘有擔保可換股債券將於1月6日到期，已備充足資金兌付。種種情况反映內房的壓力漸告紓緩，刺激一眾內房股昨日股價表現向好。（見表）。

摩根士丹利發表報告，認為信貸市場尚未反映內房銷售復蘇的因素，尤其當局出手對內房提供融資上的寬鬆措施的速度之快及規模，令人矚目，出招後在2至4周後，內房股亦已見受惠。在過去6周，內房已經取得35億美元融資，大摩料內房的銷售在今年第二季度趨向正面，會較上個周期為快。