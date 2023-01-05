港11月零售轉跌 協會：港人外遊拖累 通關在即 謝邱安儀料購物團短期難現

明報記者 蕭嘉聰

11月零售業總銷貨價值中網上銷售佔12.8%，網上銷售價值的臨時估計為38億元，按年上升9.4%。以2022年首11個月計，本地零售業網上銷售價值的臨時估計上升35.1%。按零售商類別計，11月以百貨公司跌幅最大，按年下跌19.3%；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物跌8.3%；藥物及化妝品跌4.2%。只有小量類別錄得升幅，包括超級市場貨品升0.1%；食品、酒類飲品及煙草升0.3%；以及汽車及汽車零件升24.8%。

12月疫情升溫 搶藥帶動零售

謝邱安儀指出，11月行業表現較疲弱，「0+3」效應陸續出現，更多港人外出旅遊消費，影響本地市場表現，加上經濟前景不明朗，需要頗長時間恢復。她又表示，受訪會員大多認為12月市况有所改善，當中以個人護理用品類別的升幅較大，相信因年底疫情升溫及搶藥潮帶動增長，但與以往比仍「落差較大」。她預計，去年11月、12月的表現將介乎持平至微跌，相信全年最終亦會錄得跌幅。

謝邱安儀表示，不少業主在宣布通關後已要求簽署長約甚至加租，惟行業仍然非常擔心上半年表現，強調通關不等於生意會即時復蘇，呼籲業主體諒零售商處境。

政府發言人：旅客人數升利銷售

政府發言人表示，零售業務在去年10月有所改善後，11月表現回軟，兩個月合計按年仍大致持平。展望未來，雖然金融狀况收緊將繼續影響本地消費需求，不過政府近日進一步放寬社交距離措施，加上勞工市場情况繼續改善將提供一定支持。此外，預期訪港旅客人數上升亦有利零售銷售表現。

高盛預期港消費今年初復蘇

高盛報告指出，香港去年11月零售額大跌或與消費券刺激作用減退，以及美聯儲加息令金融環境收縮有關，除了超市錄得微升，其他類別近乎全向下。該行預計，在內地重新開放以及取消大部分防控措施的支持下，港零售或可在今年初復蘇。