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HKTVmall今年GMV目標90億元 續拓海外市場

標籤：經濟

【明報專訊】HKTVmall母公司香港科技探索（1137）公布，去年12月訂單總商品交易額（GMV）為7.13億元，按年升16.7%，全年GMV按年大增26%至82.2億元，亦較集團原定目標高出3.5%。港科探索表示，今年HKTVmall的GMV目標為88億至92億元，即按年增長介乎6.3%至11.1%；新業務英國無人自助店，就因租賃需更長時間完成，故延至今年第二季開業。

集團表示，全球經濟不明朗、利息高企、股債市波動、疫情持續以及加速重開邊境，料為港經濟復蘇帶來重大影響，相信今年對零售業而言仍具挑戰，香港電商業務中期目標在2026年或之前GMV達至120億至150億元，佔香港總零售銷貨價值3.4%至4.3%。

英無人自助店次季開業 停餐飲送遞

港科探索亦繼續探索海外市場空間，集團指，留意到香港移居海外人數增加可帶來商機，將與第三方物流服務供應商合作，擴展最後一哩的送遞至香港以外地點，首個海外拓展市場為澳門已在去年12月試行，目標為澳門本地居民以及內地跨境旅客，下個海外市場英國目標在今年第二季推出，亦會繼續發掘其他地點的商機，例如加拿大、澳洲等。至於英國無人店發展，集團指由於租賃過程需時較長，首份租約最終於去年底前簽訂，首間全自動零售商店將於今年第二季推出。

此外，隨着政府放寬多項社交距離措施，集團指去年下半年餐飲送遞服務需求減少，消費者改變和關注健康，烹飪需求不斷增加，因此停止餐飲送遞服務，並將資源轉移至建立新濕貨街市快速送遞服務，建自家快速送遞團隊，冀在今年擴展至13個濕貨街市。其他新業務，第三方物流服務（3PL服務）於今年4月試行；全方位電子商店方案料於上半年底前推出。